Andrew Tate y su hermano son detenidos en Rumanía a petición de las autoridades británicas

l polémico influencer Andrew Tate y su hermano Tristan han sido detenidos en Rumanía por una orden de arresto europea emitida por la Justicia del Reino Unido, informó en un comunicado un portavoz de los acusados.



Las detenciones tuvieron lugar en la noche del lunes al martes, con cargos que datan de 2012-2015 e incluyen acusaciones de agresión sexual, "que resurgieron de las sombras después de ser desestimados por la Fiscalía de la Corona (británica)", indica la nota.



Tras ser arrestados en su domicilio en Ilfov, a las fueras de Bucarest, fueron llevados al centro de detención de la Dirección General de la Policía de Bucarest y deberán comparecer este martes ante el Tribunal de Apelaciones, precisó a EFE el portavoz.



Los Tate residen en Rumanía, donde la Justicia los acusa de violación y trata de seres humanos en un caso distinto.



Bajo esas acusaciones fueron detenidos en diciembre de 2022 y tras haber estado en la cárcel y luego en arresto domiciliario, se encuentran a la espera de su juicio en una fecha aún no fijada, con la prohibición de abandonar el territorio rumano.



"Este desconcertante resurgimiento de acusaciones de hace una década ha dejado a los hermanos Tate consternados y profundamente preocupados," reza el comunicado del portavoz de los acusados.



Según confirmó por email un portavoz de la policía de Hertfordshire a la Agencia EFE en febrero, Andrew Tate fue arrestado en tres ocasiones en el Reino Unido, acusado de agresión sexual por tres mujeres.



Andrew Tate fue arrestado el 18 de julio de 2015, en relación con una acusación de agresión contra una mujer.



"Mientras estaba bajo custodia, el sospechoso fue arrestado nuevamente el mismo día en relación con una acusación de violación y agresión contra una segunda mujer" dijo un portavoz de la policía. Y, posteriormente, fue arrestado el 17 de diciembre de 2015, bajo sospecha de violación de una tercera mujer.



El caso se cerró en 2019, después de que el Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS, por sus siglas en inglés) británico decidiera no procesar.



Los Tate rechazan "categóricamente todos los cargos y expresan su profunda decepción por el hecho de que acusaciones tan graves estén resurgiendo sin nuevas pruebas sustanciales," dice el comunicado de este martes.



"Los hermanos Tate afirman que el momento y las circunstancias que rodearon la reaparición de estas acusaciones plantean serias dudas sobre los motivos detrás de esta acción legal" agrega.



Los hermanos Tate residen en Rumanía desde 2017, donde en palabras del propio Tate en el podcast 'The Fellas' en 2022, se mudaron porque "la corrupción es mucho más accesible".



Después de probar suerte en el kickboxing y en el Gran Hermano de Reino Unido, Tate se ha hecho un nombre en Internet compartiendo contenido misógino.

