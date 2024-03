Las mujeres de movilizados rusos dicen que invalidarán las papeletas en las presidenciales

Mujeres de los movilizados rusos que combaten en Ucrania anunciaron este martes que han decidido no apoyar a ningún candidato en las elecciones presidenciales y acudir a los comicios solo para invalidar las papeletas.



"Es evidente que nuestras esperanzas no se cumplen y que no llega la desmovilización que esperábamos", escribieron esposas de los llamados a filas en la movilización parcial decretada en Rusia en septiembre de 2022.



Las mujeres, unidas en el grupo Put Domói (Camino a casa), aseguraron que los cuatro candidatos a la Presidencia, incluido el actual jefe del Kremlin, Vladímir Putin, eluden asumir la responsabilidad por lo que ocurre.



"Callan sobre asuntos que nos conciernen a todos y prefieren hablar de temas menos sensibles y más beneficiosos para su imagen", señala un comunicado del grupo, difundido en su canal de Telegram.



En este sentido, sugirieron ir a las elecciones solo para que "no se roben votos", aunque insistieron en que utilizarán el sufragio para expresar su descontento y exigir cambios.



"Pero nosotras proponemos no solo acudir a los colegios, sino que nuestra voz sea más radical, estropeando las papeletas ya que no hay candidato que se ocupe de la desmovilización", señalaron.



Previamente, las mujeres de los movilizados ya habían apoyado la acción "Mediodía contra Putin", propuesta por la oposición rusa para mostrar el descontento con la política del jefe del Kremlin y que consiste en acudir a un colegio electoral a las 12.00 en punto, independientemente de las preferencias políticas, siempre y cuando los participantes en el acto no voten al actual líder ruso.



"Esa es nuestra voz y hay que escucharla", aseveraron y pidieron a sus seguidores a enviar las fotos de las papeletas estropeadas durante los próximos comicios.



En septiembre de 2022, el presidente ruso llamó a filas a 300.000 reservistas para combatir en Ucrania, aunque uno de los puntos del decreto es secreto, lo que abre la puerta a una nueva campaña de movilización.



Esa movilización parcial provocó el éxodo de cientos de miles de rusos en edad militar, que emigraron a países como Kazajistán, Georgia y Armenia, y también a otros países europeos.

