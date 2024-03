El PSOE-A pide investigar en el Parlamento los contratos de emergencia de la Junta

El PSOE-A ha solicitado en el Parlamento autonómico la creación de una comisión que investigue los contratos de emergencia del Gobierno andaluz en el sistema sanitario público desde el año 2020 hasta la actualidad, y ha avanzado que acudirá a los tribunales si la iniciativa es rechazada por la mayoría parlamentaria del PP.



El portavoz adjunto y secretario de Comunicación Política de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A, Josele Aguilar, ha destacado en rueda de prensa que la comisión de investigación tiene, entre otros, el objetivo de determinar el marco normativo que utilizó el Gobierno de Juanma Moreno para realizar estos contratos mediante un proceso "opaco".



También ha señalado que la pretensión es analizar los efectos que estas contrataciones de emergencia hayan podido tener en las "lamentables" listas de espera que padecen los andaluces, así como conocer qué materiales se compraron con estas contrataciones "irregulares" de emergencia y si ha habido o no menoscabo de los fondos públicos.



Los socialistas sostienen que con este sistema de contratos "arbitarios" el Gobierno de Moreno ha derivado más de 240 millones de euros a la sanidad privada, 157 millones más de los autorizados en un primer momento.



Por ello, consideran necesario investigar cómo se ha procedido a la contratación, por qué se prorrogó de manera "irregular" el sistema, qué materiales se adquirieron en la pandemia y de qué proveedores.



“Moreno Bonilla tiene que explicar por qué no se ha reclamado o abierto un expediente a la empresa que suministró material defectuoso o mascarillas caducadas. Queremos saber si es un caso aislado o hay más como éste”, ha asegurado Aguilar.



Se refería de esta forma a la adquisición durante los primeros meses de la pandemia de mascarillas que estaban "caducadas desde el 2014" y que se repartieron en el 2020 en los centros de salud de la Axarquía (Málaga).



Aguilar ha esgrimido que, si el Gobierno de Moreno y el PP no tienen “nada que ocultar”, accederán a esta comisión de investigación que “sólo pretende aportar transparencia y defender los intereses generales de todos los andaluces”.



Si no se acepta, el PSOE acudirá a las instancias que sean necesarias para clarificar qué ha sido de la contratación de emergencia, después de que se haya recabado información sobre algunas contrataciones “claramente irregulares”.



El PSOE ha venido denunciando el uso y el "abuso" del sistema de contratación de emergencia por parte del Gobierno andaluz y sostiene que debió concluir en mayo de 2021, que pero se extendió dos años más.



"Los andaluces deben tener una explicación ante un sistema de contratación sin concurrencia y absolutamente arbitrario en el que la Administración adjudica a dedo los contratos”, ha remarcado el dirigente socialista.

