El líder quiere enterrar las dudas en el regreso de Rafa Benítez

Con el Barcelona estrechando a cinco puntos la distancia y la sensación de estar en un bache esperado en la temporada, sin caer derrotado pero cediendo tres empates en las cinco últimas jornadas, el Real Madrid quiere enterrar sus dudas ante un Celta necesitado en el primer regreso de Rafa Benítez al Bernabéu.



La solidez de un líder que encadena 21 partidos invicto en LaLiga contrasta con sus sensaciones de los últimos partidos. Desde la exhibición con la que sintió dar un golpe definitivo a LaLiga ante el Girona, el Real Madrid levantó el pie del acelerador. Con licencia para hacerlo en la competición doméstica, sin sentir el peligro de cerca ni la estabilidad en ninguno de sus rivales directos, lo vivido ante Rayo y Valencia se acabó trasladando a la 'Champions'.



El empate con susto cedido ante el Leipzig en el Santiago Bernabéu en el pase a cuartos de final de la Liga de Campeones, en una eliminatoria en la que sólo fue superior en pegada a su rival, es el aviso que necesitaba Carlo Ancelotti para el despertar de sus jugadores. Ante el Celta, con varios novedades en el once, espera la reacción.



Y será de nuevo sin Jude Bellingham. Ahora por sanción. Castigado con dos partidos por su airada protesta a la conclusión de la cita de Mestalla. Su tanto, que no subió al marcador porque el colegiado Gil Manzano señaló el final cuando Brahim centraba, daba la remontada a un Real Madrid que cometió graves errores defensivos con dos regalos que acabaron en gol. Pese a ello, sigue en su mejor registro con apenas 18 tantos encajados en 27 jornadas.



En defensa, exactamente en los laterales, pueden aparecer los primeros relevos de 'Carletto', con Lucas Vázquez y Fran García como relevos de Dani Carvajal y Ferland Mendy. Más opciones para el segundo. También se presenta Luka Modric como cara nueva en el centro del campo, con Brahim ocupando el espacio que vuelve a dejar Bellingham, tras quedarse sin minutos en 'Champions' después de su gol decisivo en la ida en Alemania.



El brasileño Rodrygo, en un nuevo bache goleador tras cinco partidos sin ver puerta y con únicamente un gol marcado en sus once últimos encuentros, recuperará su condición de titular tras el ensayo táctico fallido de Ancelotti en Liga de Campeones. Aumentó un centrocampista para restar un delantero y duró 45 minutos una variante táctica que desfiguró al Real Madrid. En el delantero y un Vinícius en racha, autor de tres tantos en los dos últimos encuentros, recaerá la responsabilidad del gol.



Aliviado por su agónica victoria ante el colista UD Almería, el RC Celta buscará este domingo dar un nuevo paso hacia la permanencia en el Santiago Bernabéu, estadio al que regresa por primera vez Rafa Benítez desde que fuera destituido por Florentino Pérez a mediados de la temporada 2015-16.



El técnico madrileño ya le creó problemas con su planteamiento al conjunto blanco en Balaídos, donde Jude Bellingham salió al rescate de los suyos en la recta final del encuentro.



Benítez admitió que ha visto varios partidos en los que los rivales crearon problemas al equipo de Carlo Ancelotti en el Santiago Bernabéu. El Almería y el Leipzig enseñaron el camino a la victoria al Celta, que buscará aumentar las dudas del equipo blanco y, de paso, alargar el sueño del FC Barcelona de revalidar el título liguero.



Para lograrlo, el equipo vigués contará con Iago Aspas, que cumplió sanción ante el Almería. El internacional español volverá a la titularidad junto al noruego Jorgen Strand Larsen, al que siguen varios equipos de la Premier. No se esperan más cambios en la alineación, ya que medita dar continuidad a Luca de la Torre junto a Fran Beltrán en la zona de creación.



Alineaciones probables:



Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Fran García; Camavinga, Modric, Fede Valverde, Brahim; Rodrygo y Vinícius.



RC Celta: Guaita; Manquillo, Unai Núñez, Starfelt, Manu Sánchez; Mingueza, Fran Beltrán, Luca de la Torre, Bamba; Aspas y Larsen.



Árbitro: Mario Melero López (Comité andaluz)



VAR: Eduardo Prieto Iglesias (Comité navarro).



Estadio: Santiago Bernabéu.



Hora: 18:30.

