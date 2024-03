Salud tranquiliza sobre la tosferina y afirma que los casos han sido "de carácter leve"

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha lanzado un mensaje de tranquilidad sobre los casos de tosferina detectados durante los últimos meses y ha asegurado que son "de carácter leve" y que no se ha producido ninguna defunción ni en menores ni adultos.



En una nota de prensa difundida este jueves, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica ha señalado que la tosferina es una infección bacteriana del tracto respiratorio causada por Bordetella pertussis, y su presentación clínica varía con la edad y los antecedentes de vacunación.



Ha precisado que en los lactantes menores de 6 meses el cuadro típico de estridor puede no desarrollarse y los espasmos pueden seguirse de periodos de apnea, mientras en los adolescentes y los adultos la enfermedad puede ser leve y no identificarse con tosferina.



Actualmente el calendario de vacunación infantil en Andalucía incluye frente a esta enfermedad una serie primaria de dos dosis a los 2 y 4 meses de edad y dos dosis de refuerzo a los 11 meses y a los 6 años.



Además, desde 2015 se vacuna a las mujeres embarazadas entre la semana 28 y 36, como medida efectiva para la prevención de la tosferina en menores de 3 meses de edad, con lo que la cobertura vacunal de la tosferina en Andalucía en menores es de casi el 95 % y la vacuna en las gestantes supera el 90 %.



La Junta ha detallado que en el año 2019 se produjeron a nivel regional 286 casos; en 2020 fueron 24; en 2021 bajaron a 2; en 2022 fueron 4 y en 2023 ascendieron a 378, por lo que concluye que en los años de la pandemia las medidas higiénico-sanitarias "disminuyeron de forma exponencial" los casos de tosferina.



Más del 80 % de los casos son menores de 15 años correctamente vacunados, situación acorde con una población con altas coberturas de vacunación y las características de la vacuna utilizada, y presentan buena evolución, según Salud.



Los menores de 1 año siguen registrando la mayor tasa de incidencia, aunque con valores más bajos que años anteriores a la pandemia.



En cuanto a la gravedad de los casos, la Consejería insiste en que el porcentaje de ingresos es bajo y la mayoría ocurren en lactantes menores de 4 meses y no se ha notificado la defunción de ninguno de los casos de 2023 ni de 2024.



Continúa siendo mayor el número de casos entre 3-11 meses que el de menores de 3 meses, algo que viene ocurriendo desde el año 2016, a partir de la puesta en marcha de la vacunación de la embarazada, lo que indica que la vacunación en la madre se sigue mostrando como una medida eficaz para proteger a los lactantes en los primeros meses de vida frente a esta enfermedad.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es