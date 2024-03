Rajoy: "Lo mejor que se hizo en España en los últimos años fue aplicar el artículo 155"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha defendido este jueves que "lo mejor que se hizo en España en los últimos años fue aplicar el artículo 155" de la Constitución con Cataluña y ha advertido de que la ley de amnistía llevará al país "a una deriva enormemente peligrosa" porque acaba con la división de poderes.



"A partir de ahora cualquier Gobierno puede hacer una ley de amnistía; mañana se podrá amnistiar a cualquiera, con lo cual las sentencias de los tribunales no sirven para nada", ha dicho Rajoy en una entrevista en Canal Sur Radio.



Ha opinado que la ley de amnistía es "el acontecimiento más pernicioso que se ha producido en España en muchísimos años".



El "origen" de la situación actual lo ha situado en el congreso del PSOE que eligió a Pedro Sánchez al frente del partido, ya que ha dicho que "el anterior partido socialista no era partidario", citando al exsecretario general Alfredo Pérez Rubalcaba, la expresidenta andaluza Susana Díaz y el expresidente asturiano y de la gestora socialista, Javier Fernández.



Ha calificado como "un disparate absoluto" cuando hay quien le culpa a él y su gobierno de la situación que se produjo con Cataluña, ya que la obligación de un Ejecutivo es "que se cumpla la Constitución y la ley".



Rajoy ha cuestionado si algún país como Alemania o Italia hubiera actuado de forma parecida y ha defendido rotundamente la aplicación del artículo 155, a la vez que ha lamentado que ahora haya quien quiere decir "que ellos eran los buenos y los malos los demás".



El expresidente entiende que hasta que no haya "un cambio" en el PSOE "España va a vivir una situación enormemente compleja", aunque ha admitido que no le está sorprendiendo Pedro Sánchez, porque en 2015 y 2016 intentó un acuerdo con él y fue imposible.



Sobre la posición del PNV, ha dicho que de ese partido no espera "nada", pero además "va a ser un socio absolutamente fiel al Gobierno".

