Ángel Cristo Jr., absuelto tras la denuncia por violencia de género

A muchos les ha llamado la atención la actitud tranquila e incluso bromista de Ángel Cristo Jr. en el aeropuerto antes de poner rumbo a Honduras al ser preguntado por las medidas legales que han iniciado su madre y su hermana contra él con la intención de que no siga revelando intimidades de su familia durante su paso por 'Supervivientes'. "¿Pero no se suele demandar después de hablar? Yo voy a pasarlo bien y a intentar concursar, y todo lo demás..." respondía con una sonrisa, dejando claro que va a hacer su concurso y que no tiene miedo a la demanda de Bárbara Rey.

Una 'felicidad' que nada tiene que ver con su madre, sino con una gran noticia que Ángel recibió justo antes de abandonar España para participar en su primer reality. Y es que tal y como ha revelado 'Semana', el joven ha sido absuelto de la denuncia por violencia de género de la madre de su hija; una demanda que llevaba un año en los tribunales y que tras ser archivada en abril del año pasado por el Juzgado de Violencia contra la Mujer, ahora ha sido desestimada definitivamente por la Audiencia Provincial. Sin duda, un soplo de aire fresco para el hijo de la vedette, inmerso en una batalla legal contra su expareja por la custodia de su niña.

Y es que dicha denuncia por maltrato no solo afectaba gravemente a la imagen pública de Ángel, sino también a las visitas a su hija, que dependían de un convenio regulador estricto. Sin embargo, con el sobreseimiento de este delicado asunto el hermano de Sofía Cristo ha puesto rumbo a Honduras feliz y confiado en que a partir de su regreso a España tendrá muchas más facilidades para ver a la pequeña.

LA DENUNCIA DE LA EXPAREJA DE ÁNGEL CRISTO

Una denuncia en la que su expareja le acusaba de proferir contra ella insultos como "zorra" "puta" y "loca" -aunque en las grabaciones que aportó tan solo se escuchaba la palabra "tonta"-, además de "situación de acoso con permanentes llamadas" y diferentes "agresiones físicas".

Sin embargo, la falta de pruebas aportadas por la denunciante jugó a favor de Ángel, y en abril de 2023 el Juzgado de Violencia contra la Mujer desestimaba dicha denuncia. Aunque tanto la madre de su hija como la Fiscalía recurrían la decisión judicial a la Audiencia Provincial, el hijo de Bárbara Rey ha vuelto a salir vitorioso, desestimando el recurso y archivando definitivamente la causa. Una gran noticia para el joven, que en apenas 48 horas se lanzará desde el helicóptero para comenzar la aventura que marcará un antes y un después en su vida.

