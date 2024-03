El Real Madrid, en "shock", recurrirá la roja a Bellingham

El Real Madrid, en estado de "shock" tras el final de partido de Mestalla cuando el colegiado pitó el final en el momento de un centro que acabó en gol que le habría dado el triunfo ante el Valencia, presentará alegaciones para la defensa de Jude Bellingham por la cartulina roja que recibió a la conclusión del partido.



La plantilla madridista sigue en "shock" por lo acontecido en Mestalla, según describen a EFE fuentes del club blanco, que ya prepara las alegaciones pertinentes para presentar al Comité de Competición en defensa de Bellingham.



El colegiado del encuentro, Jesús Gil Manzano, después de no conceder el tanto del centrocampista inglés, recogió en el acta la razón por la que mostró la tarjeta roja a Bellingham por dirigirse "en actitud agresiva y a gritos", diciendo "es un jodido gol" en su idioma natal.



"Tras la finalización del partido y aún en el terreno de juego, se dirigió hacia mí corriendo y en actitud agresiva y a gritos, repitiendo en varias ocasiones 'it´s a fucking goal' (es un jodido gol)", apuntó en el acta Gil Manzano.



El Real Madrid entiende que, ateniéndose al acta del colegiado, no se produjo ningún insulto y la expresión de Bellingham no merece ser castigada con una cartulina roja que le impedirá, como mínimo, jugar el partido de la vigésimo octava jornada ante el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu.

