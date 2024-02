Vacunan a 23 compañeros de clase del menor positivo en viruela del mono en Sevilla

Un total de 23 niños y niñas compañeros del menor que dio positivo la pasada semana en viruela del mono en Sevilla han sido vacunados por la Consejería de Salud, con lo que solo quedan dos por someterse a esta medida profiláctica.



Fuentes de Salud han informado a EFE de que está previsto que este lunes sea vacunado otro niño más, para terminar con todas las vacunas en la clase, pendientes de la evolución tanto del menor como de dos adultos en el ámbito familiar, los tres que han dado positivo.



Por su posible incidencia en el ámbito escolar, la Consejería de Salud y Consumo y la de Desarrollo Educativo citaban el pasado sábado a los padres de los compañeros de clase del menor para informarles sobre las acciones a llevar a cabo en el centro, así como las medidas de prevención a tomar ante esta enfermedad.



También se les trasladó un mensaje de tranquilidad a los padres y madres, ya que, según la experiencia acumulada con este virus, la enfermedad cursa generalmente con síntomas leves.



La forma de contagio de Mpox es, fundamentalmente, por contacto físico prolongado y estrecho, o a través de las secreciones de la persona infectada, según la Consejería, que ha precisado que una persona sin síntomas no puede transmitir el virus, por lo que la probabilidad de contagio en el entorno escolar es baja.



Como medida de prevención se recomienda que los estudiantes de la clase afectada refuercen las medidas como higiene de manos frecuente, disminuir todo lo posible las interacciones sociales (no se incluye aquí la asistencia a clase), y utilizar de forma constante mascarilla hasta el 12 de marzo (fecha en la que se estima no habría ya posibilidad de contagio).

