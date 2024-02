Luis Enrique, tras sustituir a Mbappé en el PSG: "Jugará cuando yo considere oportuno"

Luis Enrique Martínez, entrenador del París Saint Germain, expresó este domingo, tras el empate 1-1 contra el Rennes, que su equipo se tiene que "acostumbrar a jugar" sin Kylian Mbappé, algo que va a "ocurrir antes o después", cuando fue preguntado por su sustitución en el minuto 65 con 0-1 en contra.



"Es muy fácil de contestar. Antes o después, pronto o tarde, esto va a ocurrir y nos tenemos que acostumbrar a jugar sin Kylian. Cuando yo considere oportuno, jugará, y cuando no, no jugará, como hacen todos los entrenadores con sus jugadores", explicó en la rueda de prensa en el Parque de los Príncipes de París tras el encuentro.



En el minuto 65, con 0-1 en contra, por el gol de Amine Gouiri para el Rennes a la media hora del choque, Luis Enrique decidió cambiar a Mbappé, que era entonces el más activo en el ataque de su equipo en la búsqueda de la igualada. En su lugar entró Gonçalo Ramos, que, en el minuto 97, fue objeto del penalti que transformó en el 1-1.



En la conferencia ante los medios, además, Luis Enrique expuso que no tenía previsto sustituir a Ousmane Dembele, pero, al verle "levantar la mano con un calambre cuando ha chutado una vez, no quería que el cansancio terminara en lesión", y consideró una "gran noticia y una gran alegría" la vuelta a la competición de Nuno Mendes tras 10 meses fuera por lesión. E

