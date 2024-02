Juanma Moreno, sobre Griñán: No somos partidarios de indultos a condenados por corrupción

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha declarado este martes respecto al posicionamiento que debe adoptar la Junta, a petición de la Audiencia de Sevilla, sobre el indulto del expresidente José Antonio Griñán por el caso de los ERE falsos, que su gobierno no es partidario de los indultos "y menos a condenados por corrupción".



En declaraciones a los periodistas antes de participar en el Comité Ejecutivo Nacional del PP, Moreno se ha referido de esta forma al escrito que entregará la Junta de Andalucía en la Audiencia Provincial de Sevilla donde se posicionará sobre la petición de indulto a Griñán y al resto de condenados por la pieza política de los ERE.



Moreno ha recordado que el indulto es una "gracia" que tiene el Gobierno de la Nación y que otra cosa distinta es lo que ha decidido la Audiencia de Sevilla de permitir que José Antonio Griñán no entre en la cárcel por motivos de enfermedad del expresidente de la Junta, condenado en este caso.



"La Audiencia tiene capacidad, como de hecho ha sucedido, para que por motivos de enfermedad el señor Griñán no entre en la cárcel, y otra es un indulto a un condenado por corrupción, eso ya es una cosa distinta", ha señalado Moreno, quien ha reiterado que "nosotros no somos partidarios de indultos y menos a condenados por corrupción".



Sobre este asunto se ha pronunciado también este martes en una entrevista en Canal Sur, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, quien considera que en el informe solicitado por la Audiencia alega que "no se aprecia arrepentimiento ni se han devuelto las cantidades defraudadas".



Nieto, por tanto, aprecia "debilidades" en la petición desde el punto de vista jurídico "y sin valoraciones políticas", y ha añadido que los indultos no se deben usar como "arma política ni a favor ni en contra".



La cantidad de dinero público defraudada fue de unos 680 millones de euros y hasta la fecha, la Junta ha iniciado la reclamación de 70 millones, un 10 % del total, gracias a que en las sentencias firmes que se han dictado se está garantizando que la Junta pueda reclamar la devolución, según Nieto.



La Audiencia de Sevilla se encargará de tramitar el indulto de ocho de los nueve condenados por la pieza política de los ERE, mientras que el Supremo lo hará del caso del ex director general de Trabajo Juan Márquez porque, tras la condena de la Audiencia, modificó la pena impuesta inicialmente.

