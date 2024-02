Asaltan a martillazos a una empresaria en Málaga cuando conducía para robarle 45.000 euros

Tres personas han sido detenidas por la Policía Nacional en Málaga por el robo a una empresaria malagueña que, tras acabar su jornada laboral, se dirigía a casa en coche con 45.000 euros en efectivo, un botín que consiguieron rompiendo a martillazos la luna trasera de su vehículo.



La víctima, una emprendedora que regenta un negocio relacionado con la alimentación en un polígono industrial de la capital malagueña, sufrió hematomas en su intento de evitar el robo de su bolso, según ha informado este lunes la Policía Nacional en un comunicado.



Este robo "extremadamente violento" tuvo lugar a comienzos del pasado octubre, aunque no ha sido hasta ahora cuando la Policía ha dado por esclarecido el caso con la detención de tres personas.



Los arrestados son tres jóvenes de entre 21 y 29 años por su presunta implicación en los delitos de robo con violencia o intimidación y contra la salud pública, uno de los cuales ha ingresado en prisión provisional por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Málaga.



La investigación apunta a que la mujer se subió en su vehículo y no se percató de que la seguían en una moto dos personas, que lograron darle alcance a la altura de la avenida Ortega y Gasset.



Uno de los asaltantes se empleó a martillazos contra la luna trasera del vehículo e introdujo medio cuerpo en el interior del habitáculo para apoderarse del bolso, lo que hizo que la víctima forcejeara con él en un intento infructuoso de poner a salvo el dinero.



Los investigadores centraron sus esfuerzos en averiguar quienes eran los responsables del robo, y además identificaron a una tercera persona que, según las pesquisas, no era empleado de la denunciante pero sí trabajaba en el mismo sector, ya que se sospecha que pudo facilitar información importante para ejecutar el plan.



La Policía halló en el registro del domicilio de los sospechosos 4.774 euros, 712 gramos de hachís, 715 gramos de marihuana, una máquina para contar dinero y una balanza de peso.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es