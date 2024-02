The Animes anuncian actuación en La Guarida del Ángel

The Animes anuncian concierto en La Guarida del Ángel.

La cita es hoy 17 febrero de 2024 en el espacio de Jerez de la Frontera.

Así te lo cuentan en los perfiles oficiales de redes sociales de La Guarida del Ángel.

“Hola! ¿Te gusta el anime? ¿Eres fan de Dragon Ball, One Punch Man, Pokemon, One Piece, Shinjeki No Kyojin o Chainsaw Man? ¿O de Sailor Moon, Spy x Family? Pon tu el nombre del anime, pero estamos seguros de que el opening te lo sabes de memoria, ¿A que si?”.

The Animes interpretará en vivo la mejor música de anime de ayer y de hoy, con unos músicos que harán que os llevéis las manos a la cabeza.

Tras un espectacular debut, con Sold Out incluido, en la sala Even de Sevilla, y su participación en el Mangafest, llega la tercera parada, que será en La Guarida Del Ángel.

Si os gusta el anime y te sabes de memoria tus openings favoritos, este es TU CONCIERTO. Los mejores openings de ayer y de hoy interpretados en directo.

Una noche para disfrutar.

Horario: 21:00 horas.

Entradas Anticipadas 10 €.

Taquilla 12 €.

Venta física en Malamusica Discos Jerez.

Las entradas online están disponibles aquí:

https://ticketrona.com/evento/the-animes-en-jerez-de-la-frontera

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es