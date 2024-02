El 80% de los niños con cáncer se curan gracias a los avances de las últimas décadas

Los avances logrados en las últimas décadas han contribuido a que el 75-80 por ciento de los niños que padecen cáncer se curen en Andalucía, comunidad en la que cada año se registran unos doscientos casos nuevos.



Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer Infantil, la Consejería de Salud ha destacado en un comunicado el avance en la atención multidisciplinar 24 horas implantada ya en toda Andalucía, y ha incidido en la importancia de promover estilos de vida saludables.



A pesar de las constantes investigaciones, las causas del cáncer en la infancia todavía no se conocen y sólo el 5 % de todos los cánceres infantiles tienen un origen hereditario, por lo que no existen métodos eficaces para prevenir esta enfermedad.



No obstante, parece que algunas situaciones pueden favorecer su desarrollo, como estar en un ambiente cargado de humo, haber estado expuesto a rayos X durante el embarazo o ser portador del virus de la hepatitis B.



La tasa de supervivencia a los 5 años del diagnóstico de los casos registrados entre 2016 a 2018 es, para el tramo de edad de 0 a 14 años, del 92 % en los tumores hematológicos y del 89 % en tumores sólidos.



En el caso de cáncer en adolescentes de 15 a 17 años, la tasa de supervivencia a los 5 años es del 88 % en tumores hematológicos y del 89 % en tumores sólidos.



La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía y el Servicio Andaluz de Salud promueve estilos de vida saludables como una alimentación equilibrada, hacer ejercicio o limitar la exposición al sol para prevenir el cáncer.



En Andalucía se ha constituido una comisión que evalúa los casos para protonterapia que permite la administración de una radioterapia con una toxicidad menor a largo plazo.



Se pretende además fomentar programas de seguimiento a largo plazo de pacientes supervivientes de un cáncer infantil y de la transición a adultos a través de un protocolo consensuado con Atención Primaria, así como potenciar la formación e investigación en oncohematología infantil y adolescente.

