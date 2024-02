Capullo de Jerez ofrece un concierto en Sevilla

Capullo de Jerez ofrecerá un concierto en Sevilla, donde desplegará todo su potencial y su infinito arte.

La cita está programada para hoy, sábado día 10 febrero de 2024, a partir de las 21:00 horas, en El Teatro Los Remedios de la capital hispalense.

El Capullo de Jerez es uno de los escasísimos cantaores payos que enloquecen al público gitano. Se llama en realidad Miguel Flores Quiroz y nació en 1954, aunque no se consagró públicamente como primera figura hasta hace pocos años. Su dominio del cante no se limita a los palos festeros que tan popular le han hecho, y en sus conciertos da siempre fe de ello. Posee además una presencia escénica de las que no se olvidan.

El Capullo de Jerez encierra los secretos del flamenco más rancio. Es un artista a la vieja usanza, formado desde niño en la escuela de la vida y cantaor las veinticuatro horas del día. Un intérprete absolutamente personal, a quien se puede identificar, sin la más mínima duda, casi antes de que empiece a templarse. Posee el genuino soniquete de su tierra, pero aborda los cantes de una forma que le diferencia con claridad de todos sus paisanos. Como los grandes creadores, ha acuñado un sello propio. En el panorama flamenco de comienzos del siglo XXI, cada vez más monocorde, El Capullo resulta un personaje felizmente incatalogable.

Sus primeros recuerdos musicales los tiene con grandes como Terremoto, Tío Borrico o la Paquera. Asegura que sus letras y sus músicas salen de la vida. Está completamente de acuerdo con El Sordera, venerable patriarca del cante jerezano, quien asegura que «para saber de esto, hay que trasnochar». Jerezano por los cuatro costados, se siente orgulloso de haber heredado en la sangre el particular ritmo que se imprime a la bulería en su tierra.

Pocos flamencos están tan pasados de compás como El Capullo y tienen esa capacidad natural de cuadrar siempre a la perfección los tercios. Y a la hora de bailar, tampoco hay que perderlo de vista.

“Nuestro cante es distinto al de cualquier otro sitio”, afirma. “Y con el baile pasa igual, aquí no sólo zapateamos, movemos las manos, el cuerpo…”.

Después de casi tres décadas de rodaje profesional, adquiriendo poso en cientos de fiestas y reuniones, se encuentra en el mejor momento de su carrera. Sabe que ha llegado el momento de dar su gran salto profesional y está más centrado que nunca.

Admirado y querido por todos, pero hay alguien que tenía verdadera debilidad por él, ese era el mismísimo Paco De Lucía.

Dice: “El arte y la música no son de nadie. Si lo traes de adentro, pues p’adelante”.

El Teatro Los Remedios está la Calle Juan Ramón Jiménez 22 de Sevilla

Las entradas aquí:

https://www.giglon.com/todos?idEvent=capullo-de-jerez---sevilla

El precio de estas entradas se ha fijado en los 20 €.

