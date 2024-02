Mohamed Katir, suspendido provisionalmente por la Unidad de Integridad del Atletismo

El español Mohamed Katir, subcampeón del mundo de 5.000 metros, anunció este miércoles en un comunicado su "suspensión provisional" por parte de la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) por "una infracción de las normas derivada de tres fallos de localización en los últimos doce meses".



Estos fallos se refieren a tres ocasiones en las que Katir no ha podio ser localizado para someterse a un control antidopaje. El atleta los atribuye a errores al cumplimentar los datos para su localización en la plataforma creada al efecto, ADAMS.



Katir asegura en su escrito que "durante la tramitación del procedimiento disciplinario" la AIU acordó su suspensión provisional. "Como quiera que no estoy de acuerdo con la citada decisión adoptada, me dispongo a recurrir la misma ante las instancias correspondientes para poder competir durante la tramitación del procedimiento".



"Considero que no existe una infracción derivada de tres fallos de localización en los últimos doce meses. En alguno de los fallos de localización reportados por parte de AIU, me encontraba disponible en lugar, fecha y horas aportadas por mi parte", asegura.



"Durante los últimos meses y años vengo siendo sometido a un gran número de controles de dopaje fuera de competición tanto en muestras de orina como de sangre, sin que se hubiese planteado el más mínimo problema por mi parte", confiesa el atleta español, que subraya que esta decisión "no es un expediente de infracción de las normas de dopaje por el uso de sustancias o métodos prohibidos, ni siquiera por eludir controles de dopaje fuera de competición".



"Se trata de un simple expediente derivado de la cumplimentación de datos de localización en la plataforma ADAMS que ha podido generar fallos de localización (whereabouts)", apunta.



Katir informa de que va a proceder a defenderse en las "instancias que sean oportunas, como no puede ser de otra forma".



"Por ello, solicito que se respete el derecho a la presunción de mi inocencia hasta que sea tramitado y concluido el correspondiente procedimiento", concluye.



Esta suspensión provisional de Mohamed Katir llega un día después de que se confirmase su renuncia al Campeonato de España de pista cubierta de Ourense y al Mundial bajo techo de Glasgow para centrarse en la temporada al aire libre con los Juegos Olímpicos de verano como principal objetivo.

