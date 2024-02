'Le Parisien' da por seguro el fichaje de Mbappé por el Real Madrid

El diario francés 'Le Parisien' da por hecho este sábado el fichaje del delantero del París Saint-Germain Kylian Mbappé por el Real Madrid a partir de la próxima temporada, aunque señala que el contrato no está firmado.



La edición digital del rotativo, bien informado sobre la actualidad del PSG, señala que en el seno del club francés, así como en otros estamentos del fútbol galo, ya se han resignado a que el jugador no seguirá en la capital francesa.



Libre de negociar con cualquier club desde el pasado 1 de enero, tras haber renunciado al tercer año opcional que firmó con el PSG en 2022, Mbappé se comprometerá con el Real Madrid, insiste el diario, que agrega que en la casa blanca "reina el optimismo" y entre bambalinas prepara ya "el mayor contrato de su vestuario".



De confirmarse, el Real Madrid se haría con Mbappé a su cuarto intento, sin que ahora tenga que pagar al PSG puesto que el jugador llegaría libre.



En 2017 trató de hacerse con los servicios de un prometedor futbolista de entonces 19 años formado en el Mónaco, pero el PSG le tomó la delantera tras pagar al club del Principado 180 millones de euros, el segundo traspaso más caro de la historia.



En el mercado invernal de 2021 Florentino Pérez volvió a la carga y puso sobre la mesa 180 millones de euros para hacerse con un jugador que acababa su contrato con el PSG seis meses más tarde, pero los propietarios cataríes rechazaron la oferta.



Y acabaron por convencerle de que renovara su compromiso con el club de París por dos años, más uno en opción, lo que acabó con el nuevo intento del Real Madrid de ficharle.



Tras haber cumplido los dos años de contrato, Mbappé escribió a la dirección del PSG para indicarle que no activaría su tercer año opcional, lo que provocó que fuera provisionalmente apartado de la disciplina del club.



El presidente, Nasser Al-Khelaifi, le instó a renovar o marcharse entonces, para que dejara algo de dinero en sus arcas. Finalmente ambas partes llegaron a un acuerdo por el que el futbolista renunciaba a parte de sus indemnizaciones y pudo volver a jugar con el equipo.



En vísperas del decisivo duelo de octavos de final de la Liga de Campeones ante la Real Sociedad, el jugador lidera la clasificación de goleadores y es una pieza clave del esquema de Luis Enrique.

