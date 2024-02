SPANK! + LOS FARELLI en la Sala Milwaukee

El grupo de punk rock SPANK! presenta “Cramps and blood”, su primer EP.

Sex Pistols, The Clash, Damned, Ramones, The Professionals, Iggy & the Stooges, Buzzcock y muchas más bandas clásicas de punk rock forman parte de su repertorio. Sobre todo, poniendo la mira en 1977.

Spank! es una nueva banda de estilo Punk / Hardcore, formada por miembros de The Buzzos, Rack Roll & The Remayteds y Puertohurraco. Su estilo se define como PUNK ROCK OLD SCHOOL.

Completa el cartel la banda gaditana LOS FARELLI.

Entradas aquí:

https://entradium.com/es/events/spank-los-farelli-en-milwaukee-puerto-de-santa-maria

ENTRADA ANTICIPADA: 12€ (con consumición mínima incluida).

ENTRADA TAQUILLA: 15€ (con consumición mínima incluida).

APERTURA PUERTAS 21:30 horas.

INICIO CONCIERTOS: 22:30 horas.

Mayores de 18 años.

Mayores de 16 años acompañados por un adulto con documento firmado de responsabilidad.

Un fiestón musical que no te puedes perder y qué #cadizsuenabien te recomienda.

