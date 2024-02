Corea del Norte lanza varios misiles de crucero por cuarta vez en 10 días

El Ejército surcoreano ha informado que Corea del Norte lanzó hoy varios misiles de crucero en torno al mar Amarillo (llamado mar del Oeste en las dos Coreas), en lo que supone la cuarta prueba de este tipo en los últimos diez días.



"Nuestro ejército detectó varios misiles de crucero de tipo no identificado lanzados por Corea del Norte al mar del Oeste en torno a las 11.00 (2.00 GMT) de hoy, viernes 2 de febrero, y las autoridades de inteligencia de la República de Corea (nombre oficial del Sur) y EE.UU. están llevando a cabo un análisis detallado", explicó el Estado Mayor Conjunto (JCS) sureño en un comunicado.



El de este viernes es el cuarto test de este tipo en los últimos diez días después de los realizados los pasados 24, 28 y 30 de enero con misiles de crucero Pulhwasal-3-31 y Hwasal-2, efectuados tanto en la costa del mar Amarillo como en la del mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas), desde donde el lanzamiento se realizó supuestamente desde un submarino.



Aunque los lanzamientos de misiles de crucero por parte de Corea del Norte no están castigados por las sanciones de la ONU, el hecho de que vuelen a baja altura y gocen de maniobrabilidad los convierte en una arma difícil de interceptar.



Los expertos creen que los Pulhwasal podría ser una nueva versión de los Hwasal y que el número 31 haría referencia a que pueden portar la ojiva nuclear táctica Hwasan-31 ('Volcán-31'), cuya existencia se reveló por primera vez el año pasado.



El ensayo de armas de hoy coincide con la publicación en medios norcoreanos de la visita del líder Kim Jong-un a los astilleros de Nampho (costa occidental), donde se construyen buques para la Marina.



Kim afirmó que "el fortalecimiento de la fuerza naval se presenta con el tema más importante a la hora de defender la soberanía marítima de manera fiable".



Las palabras del mariscal llegan pocos días después de que destacara los avances para dotar de armamento nuclear a la Marina y de que, tras calificar al Sur como principal enemigo de su país y afirmar que la reconciliación entre ambos vecinos ya es imposible, considerara que Pionyang no puede "tolerar" el trazado de la llamada Línea Límite Norte (NLL, por sus siglas en inglés) en el mar Amarillo.



Trazada por Naciones Unidas para evitar nuevos choques tras la firma del armisticio que puso fin a la Guerra de Corea en 1953, la NLL es rechazada por Corea del Norte, que defiende que la divisoria debe situarse más al sur.



El régimen norcoreano llevó a cabo ejercicios con artillería junto a la NLL a principios de enero, lo que llevó a Seúl a emitir alertas de evacuación en islas fronterizas y a responder con sus propias maniobras con fuego real.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es