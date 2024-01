A subasta la servilleta con la promesa del Barcelona de contratar a Messi en el año 2000

La servilleta sobre la que se escribió la promesa del FC Barcelona de contratar por primera vez al jugador argentino Lionel Messi será subastada en línea entre el 18 y el 27 de marzo por la casa londinense Bonhams, con un precio de salida de 300.000 libras (348.000 euros).



Esta es considerada una de las piezas más importantes de la historia del fútbol, que da cuenta de la exitosa carrera futbolística que inició el jugador de Rosario con tan solo 13 años de edad.



El contrato con el FC Barcelona en 2000 cambió la suerte del club catalán y también del propio Messi, que se ha convertido en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, con numerosos títulos con el Barcelona y la selección argentina, como la Copa América y el Mundial de Fútbol de Catar, así como ocho Balones de Oro.



El compromiso de un contrato en la servilleta lo escribió con bolígrafo azul Carles Rexach, director deportivo del Barcelona.



"En Barcelona, a 14 de diciembre del 2000 y en presencia de los Srs. Minguella y Horacio, Carles Rexach, secretario técnico del FC Barcelona, se compromete bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra a fichar al jugador Lionel Messi siempre y cuando nos mantengamos en las cantidades acordadas", decía la servilleta.



Horacio Gaggioli fue el agente argentino que llevó a Messi para que le prestara atención Carles Rexach.



Según Bonhams, esta es una forma poco ortodoxa de confirmar el interés en uno de los jugadores jóvenes más interesantes del mundo.



No obstante, la contratación de Messi tuvo sus obstáculos, como la cantidad de dinero que debía gastarse en un niño de 13 años.



Nacido en 1987 en Rosario, provincia de Santa Fe (Argentina), Messi mostró su talento desde muy pequeño.



Mientras jugaba para su club local, el Newell's Old Boys, a los 12 años, Messi y su padre, Jorge, fueron a Barcelona para una prueba, pero las negociaciones se estancaron, después de que los directivos del club no estuvieran convencidos de que Messi valiera la pena la inversión, señala un comunicado de la casa de subastas.



Pero después Rexach, Minguella y Gaggioli se reunieron para almorzar en el club de tenis y el primero sacó una servilleta de papel de un dispensador sobre la mesa y empezó a escribir.



La servilleta, que medía apenas 16,5 por 16,5, centímetros selló la unión del jugador con el Barcelona.



El Presidente del FC Barcelona, Joan Gaspart, confirmó finalmente el acuerdo, esta vez en papel, mientras que el resto es historia.



Con Messi, el equipo sumó victorias. Entre 2008 y 2012, ganó 14 trofeos bajo la dirección de Pep Guardiola, convirtiéndose en uno de los mejores equipos de todos los tiempos.



"Esto es uno de los objetos más emocionantes que he gestionado jamás. Sí, es una servilleta de papel, pero es la famosa servilleta que marcó el inicio de la carrera de Lionel Messi. Cambió la vida de Messi, el futuro del FC Barcelona, y fue fundamental para dar algunos de los momentos gloriosos del fútbol para miles de millones de aficionados en todo el mundo", dijo Ian Ehling, director de libros y manuscritos de Bonhams New York.

