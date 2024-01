Salen a la luz las transferencias de dinero de Bertín Osborne a Gabriela Guillén

Malos tiempos para Gabriela Guillén. Tras sentarse en '¡De viernes!' y asegurar que las únicas transferencias que había recibido de Bertín Osborne el año pasado fueron dos, esta tarde, José Antonio Avilés ha desvelado en exclusiva, desde el programa 'Así es la vida' que fueron diez:

- La primera transferencia fue el 6 de marzo: 400 euros.

- La segunda el 26 de abril (aquí todavía no estaba embarazada y es por un vestido): 1500 euros.

- El 8 de mayo otra, de 1000 euros.

- El 5 de junio otra: 1300 euros.

- El 26 de junio otra para el pago de su look en la fiesta de 'El Turronero': 600 euros.

- 4 de julio otra: 1300 euros.

- 17 de julio: 1000 euros.

- 20 de julio: 800 euros- 28 de julio: 3000 euros.

- La última transferencia el 4 de septiembre: 3000 euros. El total de todas las transferencias sumarían 13.900 euros.

Tras contar esta información en directo, hemos podido hablar con Gabriela y lo cierto es que se ríe: "¿Qué dices? No voy a confirmar absolutamente nada, no me voy a poner a este nivel" y asegura que está "estupendamente, estoy muy tranquila" sin miedo a nada: "¿Me ves con cara de miedo?".

Eso sí, cuestiona la información que ha dado José Antonio Avilés: "Muy bien, muy bien, me parece estupendo, si lo dice Avilés, pues nada, muy bien" y advierte de alguna manera que ya se aclarará todo "tarde o temprano".

Tanto es así que ha advertido al colaborador de televisión que tomará medidas legales contra él por hablar de las transferencias que supuestamente Bertín Osborne le hizo el año pasado: "Me extraña, me extraña, pero bueno, ya tendrá noticias mías" y ha asegurado que ella no sabe nada de esas cantidades: "No he visto nada y no sé nada, si lo ha dicho esta persona que se haga responsable, ya está".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es