Bárbara Rey abandona su silencio para revelar su estado de salud: "Estoy en tratamiento"

Después de muchas semanas en silencio e intentando capear el revuelo mediático de la mejor forma posible, Bárbara Rey ha entrado en directo en el programa 'Fiesta', de Emma García, para defenderse de los ataques de uno de los colaboradodres, Saúl Ortiz, que ha dudado de la depresión que sufre en estos momentos.

Muy enfadada y dispuesta a defender su verdad en medio del complicado momento que está viviendo tras las demoledoras entrevistas de su hijo Ángel Jr, Bárbara sentencia: "Que nunca se vuelva a poner en duda mi salud mental, ninguno de los que estáis ahí tenéis ni idea de la verdad. Tú no eres nadie para decir si yo estoy enferma o no, ¿te queda claro?". Aunque en las últimas semanas Bárbara había decidido refugiarse en su casa de Marbella para dejar pasar el huracán mediático que le rodea, en esta ocasión la ex vedette ha entrado en directo en el programa a través de una llamada telefónica para dejar claro: "Estoy en tratamiento, no estoy bien, y no pienso volver a hablar, gracias".

Cansada por todas las mentiras que se están diciendo sobre su vida, Bárbara insisite en que poner demandas a todo aquel que habla de su vida no es fácil ya que implica mucho tiempo y dinero: "He demandado muchísimas veces y lo que he obtenido es un perdón que apenas tiene recorrido y el dinero justo para pagar un abogado. Preparar una demanda lleva mucho tiempo y hay que invertir muchísimo dinero, parece mentira que no lo sepáis vosotros, que sois personas tan preparadas".

