T-REVIENTO + FERAL en concierto en La Guarida del Ángel

T-REVIENTO & FERAL en directo en La Guarida del Ángel.

Una doble actuación a celebrar hoy sábado, día 13 de enero de 2024, en el espacio de Jerez de la Frontera, a partir de las 22:30 horas.

Las entradas anticipadas están a un precio de 8 €. En Taquilla será de 10 €.

Entradas aquí:

https://laguaridadelangel.com/eventos/treviento-feral/

Los miembros de T-Reviento se autodefinen así: ”Somos un grupo andaluz formado por 5 personas. Todos hemos tenido contacto con diversas influencias musicales las cuales van desde el pop-rock más clásico hasta el heavy metal y el thrash. El grupo tras múltiples incorporaciones y salidas, se encuentra en un momento muy bueno en el ámbito musical, ya que todos nos hemos consolidado en estilos y a nivel personal.

Tras pasar dos años en el local de ensayo, decidimos que el grupo ya estaba preparado para tocar en directo, con lo que hicimos nuestra primera actuación en la “Salvaje Jam Session” llevada a cabo en el 28 de diciembre de 2000 en la sala "LEVEL" de Córdoba. Nuestra siguiente actuación fue en la “Feria de Córdoba” ante un gran número de personas en donde se dio a conocer el buen directo del grupo y fuimos seleccionados para tocar en el “Festival de Santa Litrona” celebrado en la sala “ÁFRICA” de Córdoba en diciembre de 2001. En ese mismo año colaboramos en un programa musical de televisión en la cadena Procono PTV representando dos temas de nuestro repertorio. Posteriormente fuimos seleccionados para participar en el “III Massacre Festival” junto a “CONVULSION -AT”, llevado a cabo el 19 de abril de 2002 en la sala "YOE" de Cabra. Tras dar otro concierto en la “Feria de Córdoba”, el día 29 de mayo, volvimos a Cabra para tocar junto a los “NARKO”. Tras otros conciertos como el de Recicle, Pub BSO y Sala Pupurri de Cañete de las Torres, volvimos a tocar en la Feria de Córdoba pero esta vez junto a Estirpe y en la caseta de la Juventud.

Nuestros siguientes conciertos fueron en el IV Metal Lord celebrado en la Sala Go de Córdoba junto a grupos como STIGIA, KOSTO AND FULL y LA ROSE y en la Sala Palo Palo de Marinaleda. Tras un tiempo en que tanto el cantante como el guitarra han colaborado con otro grupo cordobés llamado NOT THIS WAY donde en dos ocasiones tocamos junto a XXL, T-Reviento vuelve con una nueva formación, dispuestos a seguir intentando disfrutar y hacer disfrutar con nuestra música”.

Feral es una banda de metal en castellano, procedente de Jerez de la Frontera, con influencias que se mueven entre el thrash, death, Groove metal y manteniendo una identidad propia.

Desde sus inicios en 2011 hasta hoy día, han pasado por diversos cambios de formación, principalmente de bajista, pero siempre buscando la estabilidad en la banda y la profesionalidad.

En el año 2014 graban su primer EP de 3 temas autoproducido y grabado en el propio local de ensayo llamado STAY, con el cual pese a sus limitaciones consiguen llegar al público, realizar sus primeros conciertos fuera de la ciudad y asentando la puesta en escena para poder participar en festivales y concursos, logrando el segundo puesto del CHEROKEE ROCK 2014.

En noviembre de 2016 la banda lanza su segundo EP, esta vez compuesto de 6 temas grabados en Estudio 79 por Rafa Camison, masterizado en Kadifornia por Mario G.Alberni. El salto cualitativo es importante y los directos llevan a la banda a tocar con grupos como BRUTAL THIN, OVERDRY, CAOS DAY, ENSECO entre muchos otros, ganando la banda mucha contundencia en los directos.

En 2017 la banda sufre de nueva la baja de bajista con la salida de Pablo, y no es hasta 2019 que incluyen a MANU MC MARDIGAN como nuevo bajista, dando una inyección que la banda necesitaba para volver a liberar a la bestia.

