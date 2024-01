El técnico que perdió el cargo por discutir con Neymar, nuevo seleccionador de Brasil

Dorival Júnior, uno de los técnicos con más títulos en el fútbol brasileño, fue confirmado este miércoles como nuevo conductor de la Canarinha y tendrá que lidiar de nuevo con Neymar, con quien tuvo una sonada discusión que le terminó costando el cargo como entrenador del Santos en 2010.



Dorival Júnior sustituirá a Fernando Diniz, que venía desempeñándose como seleccionador interino mientras que Brasil esperaba la prometida llegada de Carlo Ancelotti, pero el italiano decidió renovar como técnico del Real Madrid.



Su misión será enderezar un equipo que marcha sexto en las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026 y que el año pasado sufrió tres derrotas consecutivas, algo que no ocurría hacía dos décadas, y que encajó su primera derrota jugando en casa en unas eliminatorias, precisamente frente a su eterno rival Argentina.



Igualmente tendrá la misión de asumir un equipo que no podrá contar con el lesionado Neymar al menos hasta agosto, por lo que disputará la Copa América de este año sin el jugador del Al Hilal saudí y que ha sido su máxima estrella en los últimos años.



Precisamente uno de los desafíos de Dorival Júnior será reducir la llamada "Neymar-dependencia" de Brasil y comenzar a renovar para el Mundial de 2026 a un equipo en el que ya comienzan a tener peso Vinícius Júnior y Rodrigo y en el que ha sido convocado un juvenil como Endrick.



La relación entre el nuevo seleccionador y la mayor estrella brasileña es distante desde septiembre de 2010, cuando, tras una discusión con el jugador, al que impidió cobrar un penalti, el Santos le rescindió el contrato a Dorival Júnior como técnico.



El Santos prefirió darle la razón a Neymar, entonces con 18 años, que mantener al técnico con el que había conquistado dos títulos y el cupo de la Libertadores y que tenía un histórico de 37 victorias y 8 empates en 61 partidos.



En diferentes entrevistas el técnico no ha ahorrado elogios para describir al jugador, pero ha dicho que Neymar podría haber sido más exitoso en su carrera si la hubiese asumido con más seriedad.



El nuevo seleccionador, de 61 años y sobrino de Olegário Tolói de Oliveira "Dudu", ídolo del Palmeiras en las décadas de 1960 y 1970, fue escogido por toda la trayectoria que ha tenido en el fútbol brasileño.



En su palmarés relucen tres títulos de la Copa de Brasil y uno de la Libertadores, pero especialmente en los dos últimos clubes que comandó: Flamengo y Sao Paulo.



Con el Flamengo, que asumió a mediados de 2022 en el lugar del portugués Paulo Sousa, fue campeón ese año de la Libertadores y de la Copa de Brasil, pero, pese a sus exitosos resultados, los dirigentes no le renovaron el contrato.



En abril del año pasado asumió el Sao Paulo en el lugar de Rogério Ceni y, como campeón nuevamente de la Copa de Brasil, consiguió revivir a un equipo desacreditado.



Además de sus tres títulos de Copa y del de la Libertadores (Flamengo 2022), Dorival Junior tiene un título del Campeonato Brasileño de segunda división con el Vasco da Gama y uno de la Recopa Sudamericana con el Internacional.



También cuenta con títulos regionales como técnico del Atlético Paranaense (2020), Internacional (2012), Santos (2010 y 2016), Coritiba (2008), Sport (2006) y Figueirense (2004).



Como jugador, Dorival actuó como centrocampista e inició su carrera en 1982 con el Ferroviaria. Después pasó por los clubes Marília, Guaraní, Avaí, Joinville, São José, Coritiba, Gremio, Juventude, Matonense y Botafogo paulista.



Se jubiló como futbolista en 1999, a los 37 años, e inició carrera como entrenador precisamente por el Ferroviaria en 2002. Desde entonces ha dirigido una veintena de clubes brasileños, incluyendo gigantes como Palmeiras, Flamengo, Sao Paulo, Cruzeiro, Vasco da Gama, Santos y Atlético Mineiro.



Su carrera tuvo una pausa en 2019 cuando superó un cáncer de próstata gracias a una cirugía.

