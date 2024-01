Chenoa, su llamativa actitud para no hablar de su separación definitiva

El 11 de noviembre saltaba a los medios de comunicación una de las noticias más sorprendentes e inesperadas de los últimos tiempos: La separación de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas apenas 15 meses después de su boda de ensueño y cuatro años después de iniciar su discreta relación.

La artista salía al paso de las informaciones sobre su matrimonio y rompía su silencio en las páginas de la revista ¡Hola!, asegurando que no se trataba de una ruptura definitiva y dejando la puerta abierta a una posible reconciliación. Además, y tras rumorearse que podrían existir terceras personas en su decisión aclaraba que el motivo de su separación se debía tan solo a un desgaste en la convivencia producido por la incompatibilidad de sus ajetreadas agendas laborales.

Desde entonces, silencio absoluto, aunque son numerosas las especulaciones que han surgido sobre su relación. La última, que el urólogo estaría destrozado y dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperar a Chenoa, aunque ella habría pasado página y, volcada en su carrera, no estaría dispuesta a retomar su matrimonio.

Una teoría que se ha visto reforzada después de que la cantante no incluyese a Miguel en el vídeo recopilatorio de 2023 que compartió en Instagram para hacer balance de este año agridulce para ella -por su separación- en el que sin embargo ha tenido grandes alegrías profesionales, ya que ha lanzado nuevo single y ha debutado como presentadora de 'Operación Triunfo'.

¿Ha cerrado Chenoa la puerta a una posible reconciliación con su todavía marido? Por el momento parece que nos quedaremos sin saberlo, ya que su reacción al preguntarle por este asunto ha sido de lo más extraña. Mientras en la estación del AVE de Barcelona intentó pasar desapercibida con una mascarilla para protegerse de un posible contagio de Covid o gripe, y se limitó a guardar silencio ante su posible separación definitiva, en Madrid intentó lo imposible para esquivar a la prensa.

Y es que pensando que conseguiría no ser reconocida, cubrió completamente su rostro con una gorra y la misma mascarilla que llevaba en Barcelona, no dejando ni un centímetro de su cara al descubierto. Sin embargo, Chenoa es inconfundible y no pudo evitar a las cámaras de Europa Press y las preguntas relacionadas con el vídeo de sus mejores momentos de 2023 en el que sin embargo no ha incluido a Miguel.

"Estoy muy bien gracias. ¿Me dejas subir?" ha afirmado apurando el paso y abandonando la estación a toda velocidad para coger un taxi sin revelar en qué punto está su matrimonio con el urólogo ni si su separación se convertirá finalmente en un divorcio.

