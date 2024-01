El Getafe elimina al Espanyol en el minuto 87

El Getafe eliminó al Espanyol de la Copa del Rey (0-1) con un gol de Luis Milla en el minuto 87 después de un partido igualado en el Stage Front Stadium, en el que el anfitrión tuteó durante muchos tramos a un rival de Primera.



El Espanyol comenzó sin complejos. A los diez minutos, Braithwaite estuvo cerca de sorprender al Getafe. El danés no acertó en una contra originada por una pérdida del equipo madrileño en la medular y, tras un balón largo de Pere Milla, dribló al portero David Soria, pero un providencial Gastón cortó su disparo. Evitó un 1-0 cantado.



El Getafe, con muchos titulares y con defensa adelantada, tenía problemas para llegar con claridad a la zona de peligro, más allá de algún centro aislado. El Espanyol tuteaba a un rival de Primera División y no especulaba en absoluto en el Stage Front Stadium.



Los locales mandaron su segundo aviso serio a la media hora y fue Jofre el que examinó los reflejos del meta del Getafe, que despejó el balón.



Hubo respuesta clara de los de Bordalás y Greenwood, en el minuto 33, congeló a la grada de Cornellà, pero no hizo diana.



El Getafe apretó en el tramo final de la primera parte. Al susto de Carmona se sumó un potente remate de cabeza de Maksimovic tras un centro de Diego Rico y la ocasión del serbio se fue desviada. Los azulones buscaron el primer gol antes del descanso, sin éxito. Tampoco acertó el Espanyol en su último acelerón.



En la segunda mitad, el Getafe mantuvo la presión con la que acabó la primera gracias a acciones de Borja Mayoral y Greenwood, que fue uno de los mejores del partido.



Luis Miguel Ramis metió más pólvora dando entrada a Puado y Salvi como respuesta al paso adelante azulón. El Espanyol, paulatinamente, fue recobrando el tono. Lo dejó claro con una asistencia de Salvi para Braithwaite en el minuto 70, pero Alderete borró el peligro de tacón.



El equilibrio, con tensión y sin excesivas ocasiones claras, había vuelto al Stage Front Stadium. Un intercambio de golpes que amenazaba con prórroga. Hasta que apareció Luis Milla, que fabricó una jugada y, después de una pared con Enes Unal, batió a Joan García. Un giro de guion radical.



El 0-1, a falta de pocos minutos para el pitido final, fue definitivo pese a la voluntad de reacción del Espanyol, que dice adiós a la Copa del Rey y se centra ahora en su pelea por recuperar la máxima categoría.



- Ficha técnica:



0 - Espanyol: Joan García; El Hilali, Sergi Gómez, Calero, Ian Forns (Brian Oliván, min.88); Edu Expósito, Pol Lozano (Keidi Baré, min.88), Aguado (Salvi, min.65), Jofre (Puado, min.65); Pere Milla y Braithwaite.



1 - Getafe: David Soria; Carmona (Óscar Rodríguez, min.46), Alderete, Gastón, Diego Rico (Mitrovic, min.86); Luis Milla, Maksimovic, Juan Iglesias, Greenwood; Latasa (Unal, min.65) y Mayoral.



Gol: 0-1, min.87: Luis Milla.



Árbitro: García Lozano (comité andaluz). Amonestó a Óscar Rodríguez (min.62), Omar El Hilali (min.75) y Gastón (min.76).



Incidencias: partido correspondiente a los dieciseisavos de la Copa del Rey disputado en el Stage Front Stadium ante 15.197 espectadores.

