Tendencias y Rebajas’24

¡Feliz Año Chicstylers! Solo nos queda el último tramo de estas Fiestas para volver a la rutina. Mientras tanto, la moda no para y por ello os traigo un pequeño adelanto de las tendencias para este año:

- Navy Blue: este color lo veremos en looks más informales y también elegantes en accesorios, sobre todo en bolsos, y ya si lo elegimos con un toque metalizado daremos un plus a nuestro outfit. Este tono coloreará también nuestra manicura y será usado en cualquier estación del año.

- Chunky Jewels: o lo que es lo mismo, joyería XL, siendo muy protagonista en nuestro looks finales y muy potente mezcladas con el color Navy Blue. Veremos mixing de joyas doradas y plateadas juntas.

- Lazos: han traspasado 2023 y seguirán siendo protagonistas en nuestro cabello, prendas y accesorios.

- Animal Print: concretamente el estampado leopardo lo veremos este invierno y en primavera en abrigos, zapatillas como ya hemos visto en la marca Adidas, y por supuesto en accesorios.

- En medias: las icónicas de color rojo serán sustituidas por las grises, sobre todo en tejido de lana finita.

Esta lista es perfecta para orientaros a la hora de hacer el regalo de Reyes e ir sobre seguro, sobre todo si queréis impresionar a vuestr@ crush, y para rebajas os servirá de guía a la hora de seleccionar qué comprar para este 2024.

No olvidaros del comercio local y de l@s artesan@s de nuestra provincia. Os recomiendo concretamente la onubense @Bisuterialolas, son piezas únicas ya que están hechas a mano y ninguna es igual a otra. Se nota el amor, la creatividad y el buen gusto de la artesana y podéis estar tranquilos, que no encontraréis a todo el mundo con la misma bisutería y eso es un plus para regalar y para nosotras mismas.

Aprovecho para daros datos sobre las rebajas y de paso ayudaros a darle un descanso a vuestros bolsillos:

-Grupo Inditex España: 6 enero App/ 7 Tienda Física. Especifico España porque circula en redes que comienzan el 2 de enero y es en México .Lo que sí tenemos son los Special Prices: en el caso de Zara Man tenéis trajes completos de blazer y pantalón por 60 € y sandalias de mujer por menos de 30 €.

-H&M hasta 60%.Ya han comenzado las rebajas oficiales.

-Kiko Milano desde un 20% hasta un 70%, ya disponible en tiendas.

-Women’secret hasta un 50%. Ya han comenzado.

-Corte Inglés hasta un 40%.

-Primor hasta un 87%.

-Sephora hasta un 50%.

-Bimba&Lola, P de Paola, Sfera… ya tienen rebajas oficiales.

-Asos hasta un 80%. Ya disponible.

-Cos 25 y 30%.

Os deseo una noche mágica de Reyes en la que todo sea posible, se cumplan vuestras ilusiones y venga cargada de salud, abundancia y amor para este año. ¡Comenzamos con el 20/24!

