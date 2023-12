Asiron admite que le gustaría extrapolar a Euskadi el modelo de Pamplona

El nuevo alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha reconocido que le gustaría extrapolar el modelo de Pamplona a Euskadi, aunque "esa es la política de los mayores". Además, ha garantizado que la ikurrina "no va a ser perseguida a porrazos en las calles" de la capital navarra.

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el dirigente de EH Bildu se ha referido, entre otras cuestiones, a la moción de censura en el Consistorio de Pamplona gracias a la cual se ha convertido en nuevo alcalde de la capital navarra.

En este sentido, y cuestionado por la reacción de UPN, Asiron ha afirmado que lo acontecido fue algo "sin precedentes" y "no tiene explicación en los parámetros del juego democrático". "Hubo miradas, comentarios muy desagradables, insultos... algo que no puede perdurar en el tiempo", ha añadido.

Por otro lado, ha indicado que, para rebajar la tensión, intentará "hablar con todo el mundo", aunque con la exalcaldesa Cristina Ibarrola no ha sido posible "hasta ahora".

Preguntado por la posibilidad de extrapolar el modelo a Euskadi y que se den acuerdos entre los socialistas y EH Bildu, Asiron ha reconocido que le "gustaría que lo fuera".

"POLÍTICA DE LOS MAYORES"

"Esa es la política de los mayores. Yo soy un humilde alcalde de ciudad. Mi granito de arena es hacer que este modelo funcione lo mejor posible y si luego la política de la gente importante ve que es un modelo exportable, para mí será una felicidad inmensa", ha expresado.

Asimismo, ha sostenido que Pamplona es "una ciudad con dos lenguas" y quien no entienda eso no ha comprendido "la realidad". "El euskera es un patrimonio de Pamplona. Es, probablemente, el patrimonio más importante desde un punto de vista cultural; un tesoro", ha expresado. Del mismo modo, ha garantizado que la ikurrina "no va a ser perseguida a porrazos en las calles".

Por último, y tras asegurar que "todo el mundo" sabe cuál ha sido su posición ante "la violencia", desde mucho antes de dedicarse a la política, Asiron ha recordado que ya firmó un manifiesto contra ETA en 1998 para condenar el atentado de Tomás Caballero.

