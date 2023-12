Casa, excesos o avión: tú decides

Inmersos en las compras, festivos, cenas de empresa, con amigos o en familia… Sientes que te agobia pasar otra Navidad con esta dinámica. Pues eso tiene fácil solución: con el dinero que ibas a gastar sin moverte de tu ciudad, puedes irte a uno de estos destinos que os recomiendo:

- Málaga: mi ciudad la primera y no solo por las luces del centro y el videomapping de la Catedral, también por el Jardín Botánico de la Concepción. Ya vais tarde, así que sacad entradas. Perdeos por el mercado navideño y si queréis visitar uno de los tantos museos, os recomiendo uno que es muy diferente e instagrameable: El Museo de la Imaginación. Ver el mar y disfrutar la Navidad con su clima es un diez.

- Vigo: espectacular decoración navideña, tiovivo, una noria impresionante. Veréis este 2023 la friolera de 11,5 millones de luces led iluminando sus calles. merece la pena verlas encendidas.

- Barcelona: además de su espectacular iluminación de Navidad, podréis visitar hasta el 21 de enero de las luces navideñas de naturaleza encendida. Este año la temática es ‘El Origen’ y a lo largo del recorrido veréis setas de todos los colores y formas, insectos, flores y mucho más. Lo podéis visitar todos los días y se encuentra en Jardines de Torre de Girona.

- La ciudad de Vilna, en Lituania: conocida como la joya barroca del Báltico con un casco antiguo declarado Patrimonio de la Humanidad, con una mezcla de edificios góticos, renacentistas, barrocos y clásicos.

- Cracovia, la segunda ciudad más grande de Polonia: si os gustan los castillos y los cuentos de hadas, es vuestro destino y más por Navidad. Otro destino en Polonia menos conocido es Wroclan, con un mercado navideño precioso y un casco histórico que os incitará a perderos, eso si bien abrigaditos.

- Cualquier ciudad austriaca: pero mi favorita, y espero que os guste tanto como a mí, si os decidís por Salzburgo, la ciudad de Mozart. Podréis visitar su casa y una plaza con su nombre además de tener uno de los mercadillos navideños declarado por la Unesco más antiguo, con unos 100 puestos. Es pequeña, con lo cual os recomiendo visitar el Palacio y Jardines Mirabelle, la Fortaleza, la Catedral, la plaza residencial y callejear por su mercado central y rincones de la ciudad. Su gastronomía es deliciosa y podréis comprar los famosos bombones Mozart.

- Estrasburgo, ubicada en la región de Alsacia: un lugar de ensueño, tanto es así que es considerada capital de la Navidad. Además, podréis ver uno de los abetos más grandes de Europa con una Catedral de película rodeada de mercados, tiovivos y puestos. Una ciudad de cuento al más puro estilo navideño.

Si no os convence estar sin la familia, marcaros un fifty-fifty y así todos contentos. Eso es lo que suelo hacer yo y me funciona. Este año me toca desempolvar mi francés, no os digo más. Haced vuestras apuestas. ¿Vosotr@s con quien os iríais a pasar estas fechas tan mágicas e ideales para compartir junto al fuego de una chimenea?

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es