Redondo pide perdón por los efectos de la 'ley del solo sí es sí'

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido disculpas a las víctimas por los "efectos indeseados" de la aplicación de la ley del solo sí es sí, pero ha recordado que esos efectos ya están "corregidos" y ha instado a mirar al futuro porque "tenemos una buena ley".



Lo ha dicho en su primera intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados a respuesta de una pregunta del PP sobre las medidas que piensa adoptar ante las consecuencias de la ley de garantía integral de la libertad sexual que, tal y como ha recordado la diputada Ana Isabel Alós, ha provocado 1.233 rebajas de penas y 126 excarcelaciones de agresores sexuales.



"La ley del solo sí es sí ha sido el mayor despropósito legislativo de toda la democracia, ha indignado a toda la sociedad, ha puesto en peligro a miles de mujeres viendo cómo sus agresores salían a la calle y observando las reducciones de sus penas", ha denunciado la diputada del PP, que ha advertido de que las consecuencias de esta norma son "irreparables e irreversibles".



La ministra de Igualdad ha destacado en su respuesta que los "efectos indeseados" de la aplicación de esta ley fueron ya "superados" por una modificación debatida y respaldada en el Congreso y el Senado. "Los efectos están corregidos y debemos mirar al futuro", ha aseverado.



Tras pedir disculpas a las víctimas y sus familias "con humildad y siendo consciente del sufrimiento que se ha producido", ha defendido la ley del solo sí es sí impulsada por su antecesora en el cargo, Irene Montero, y ha asegurado que "tenemos una buena ley".



Redondo ha instado al PP a trabajar juntos y fijarse en lo importante, al tiempo que ha advertido a las diputadas del PP: "Lo que no se puede es nadar y guardar la ropa, estar en misa y repicando".



"No se puede estar a favor de la igualdad, pero votando con Vox en aquellos gobiernos donde coinciden, porque es incoherente, es incompatible. No se puede estar con el Pacto de Estado por la Igualdad y contra la Violencia de Género y estar con sus socios de Vox que niegan que esta violencia sea estructural", ha sentenciado.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es