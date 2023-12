Feijóo acusa a Sánchez de liderar un movimiento contra la Constitución con la amnistía

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "liderar un movimiento contra la Constitución Española" por su "trueque" con el independentismo catalán y por la ley de amnistía, que considera una "enmienda a la totalidad" a la carta magna.



"No se puede venir a celebrar la Constitución y dentro de seis días en el mismo lugar presentar una enmienda a la totalidad de la Constitución del 78. Cuando en un país los ciudadanos no somos iguales y se ataca la separación de poderes en ese país no hay constitución", ha alertado Feijóo en el Congreso en el 45 aniversario de la carta magna.



Feijóo ha denunciado que si hace 45 años "había algunos grupos minoritarios en contra de la Constitución que la combatieron, que lo combatieron incluso con el terrorismo" mientras los partidos de Estado no aceptaban su "chantaje", ahora han pactado la presidencia del Gobierno a cambio de un "ataque continuo a las instituciones y la Constitución".



Arropado por todos los presidentes autonómicos del PP que han acudido al acto, Feijóo ha subrayado ante los periodistas que todo su partido y sus responsables institucionales se afanarán "cueste lo que cueste" en defender la Constitución, que es el "único mediador para la convivencia en España".



A los españoles les ha dicho que tengan esperanza porque "no van a ganar las minorías independentistas y secesionistas "por mucho que el PSOE se haya incorporado a esas minorías no van a ganar la mayoría de los españoles".



Y ha reivindicado que en el mayor movimiento ciudadano en 45 años de Constitución se ha producido en estos meses en los que tres millones de españoles han salido a la calle de forma constante para decir que España y su Gobierno se pueden decidir en Bruselas y el control del Gobierno no se puede decidir en Suiza".



"Mi único objetivo, el objetivo fundamental de mi partido en estos próximos meses será la defensa de la Constitución, cueste lo que cueste, insisto, es un compromiso al que hemos dedicado toda nuestra vida política y a la que vamos a seguir dedicando la vida política que nos quede y por supuesto, también la vida biológica, porque es evidente que no vamos a dedicarnos a la política toda nuestra vida", ha recalcado.



Por otra parte, Feijóo ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez no aporta ni convivencia ni estabilidad, como a su juicio muestra la salida de Podemos de Sumar y su paso al Grupo Mixto.

