Nico Williams y el Athletic celebran su renovación goleando al Rayo Vallecano

Nico Williams y el Athletic Club celebraron la reciente renovación del pequeño de la saga hasta 2027 con una goleada al Rayo Vallecano en San Mamés a la que colaboraron los dos hermanos con sendos tantos que cerraron el 4-0 que abrieron Gorka Guruzeta y el Pacha Espino en propia puerta.



Fue un triunfo tan amplio como incontestable que fortalece al conjunto bilbaíno en la quinta plaza, en la que queda provisionalmente a tres puntos de la Liga de Campeones,y amplía a cuatro los puntos de ventaja que tiene sobre las posiciones que, en principio, se quedarían fuera de Europa.



El Rayo, por su parte, sufrió su segunda derrota a domicilio del curso y recibió más goles en 'La Catedral' que en todas las siete visitas anteriores. Lo que le deja en la zona media de la tabla.



El Athletic recibió una mala noticia antes de comenzar el choque, ya que se lesionó en el calentamiento Vesga y Valverde los sustituyó por Herrera. Eso le impidió a Ernesto Valverde repetir el once que tan bien el funcionó en la última jornada en Girona.



Por su parte, Francisco Rodríguez, además de recuperar a Álvaro García tras su sanción del último partido ante el Barça, metió en el equipo a Pathé Ciss por Oscar Trejo y adelantó al exrojiblanco Unai López a la media punta.



Aunque no notó mucho el contratiempo el conjunto rojiblanco porque al cumplirse el minuto 1 ya había provocado dos córneres. Y para el minuto 14 Guruzeta ya había batido a Dimitrievski.



Aunque el gol, muy bien ejecutado por el ariete local, fue anulado por un fuera de juego previo milimétrico de Iñaki Williams, que fue el que centró desde la derecha.



Pero 'Gurugol' estaba decidido a batir este sábado su marca goleadora de la pasada temporada y sumó su séptima diana del curso batiendo al meta balcánico con un disparo sencillo y colocado en el ecuador de la primera mitad.



Era lo que demandaba el pase de Sancet, que había aprovechado un robo de balón del mayor de los Williams a Oscar Valentín en el que el mediocampista rayista pidió falta. El pase del navarro le dejó el gol medio hecho al donostiarra.



Se estiró algo el Rayo con el marcador en contra y enganchó tres llegadas, ninguna de ellas con peligro. Si acaso el disparo de Álvaro sencillo para Unai Simón.



Retomó el dominio el Athletic y siguió forzando saques de esquina sin éxito, pero no era el día más fino en las coladas por la banda de Iñaki Williams y De Marcos. Que no acabaron de sacar ocasiones en jugadas que amenazaban con ello.



La segunda mitad comenzó con una ocasión visitante nacida de una arriesgada cesión de Lekue a Unai Simón. El apurado despeje del meta dio en Pathé Ciss, al que volvió a llegarle le balón y centro sobre Unai, que en plancha cabeceó desviado.



De lo que pudo ser el 1-1 se pasó al 2-0 en una jugada desgraciada del Pacha Espino, que desvió un centro de Williams hacia su portería. Un balón imposible para su portero.



Como tampoco pudo hacer nada en el 3-0. Un remate a placer de Iñaki Williams culminando una preciosa jugada de toda la delantera local. Iniciada por Nico, continuada por Sancet y Guruzeta, que fue el centró perfecto para que el mayor de los hermanos le igualase en la tabla de goleadores, también con 7 dianas.



Más parecía que podía haber hecho Dimitrievski en el 4-0, aunque también es verdad que el remate a Nico, tras recibir un excelente servicio de Lekue, le salió tan ajustado que tocó en el palo antes de entrar.



Fue la guinda perfecta a una tarde inolvidable para el pequeño de los Williams, para toda su familia y para todos la aficionado 'athletizale'. Entre los que acudieron a San Mamés, a pesar del frío y la lluvia, vivieron una fiesta completa. La fiesta con Nico.



- Ficha técnica:



4 - Athletic Club: Unai Simón; De Marcos (Yuri, m.74), Vivian (Nolaskoain, m.84), Paredes, Lekue; Herrera, Galarreta (Prados, m.81); Iñaki Williams (Berenguer, m.81), Sancet (Muniain, m.74), Nico Williams; y Guruzeta.



0 - Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Mumin, Espino; Oscar Valentín (Kike, m.55), Unai López (De Frutos, m.55); Isi Palazón (Chavarría, m.55), Trejo, Álvaro García; y Camello (Falcao, m.69).



Goles: 1-0, m.23: Guruzeta. 2-0, m.47: Espino, en propia puerta. 3-0, m.64: Iñaki Williams. 4-0, m.68: Nico Williams.



Árbitro: Francisco Hernández Maeso (Comité Extremeño). Mostró tarjeta amarilla al local Vivian (m.5) y a los visitantes Espino (m.31) y Falcao (m.87).



Incidencias: Partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports disputado en San Mamés ante 44.689 espectadores. Dato oficial.

