El Gobierno acata la sentencia del Supremo y cesa al fiscal propuesto por Dolores Delgado

El Gobierno ha cesado a Eduardo Esteban como fiscal de sala de Menores, acatando así la sentencia del Tribunal Supremo que el pasado julio anuló por segunda vez su nombramiento a propuesta de la ex fiscal general Dolores Delgado por ignorar "diferencias llamativas" en esta elección.



El acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, implica anular también su promoción a la categoría de fiscal de Sala y le deja adscrito a la Fiscalía del Constitucional, el lugar donde estaba anteriormente.



El Gobierno ha dictado el cese de Esteban Rincón, cuatro meses después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo estimase los recursos de la Asociación de Fiscales, de tinte conservador y mayoritario en la carrera, y el fiscal José Miguel de la Rosa, que también optaba al cargo, contra la elección de Esteban.



Ahora, la plaza queda desierta y corresponde al fiscal general, Álvaro García Ortiz, iniciar el proceso de una nueva convocatoria.



Eduardo Esteban Rincón fue nombrado tras el Consejo Fiscal del 12 de marzo de 2021 con los votos en contra de los cinco vocales de la AF y del fiscal de sala jefe de la Inspección Fiscal, que apoyaron al otro candidato, José Miguel de la Rosa, que recurrió al Supremo.



La elección de Esteban, de la Unión Progresista de Fiscales, a la que perteneció durante años Delgado, fue muy cuestionada por la otra asociación, la AF, que consideró que el otro candidato reunía las condiciones necesarias dada su amplia trayectoria en la materia y que ya tenía la categoría de fiscal de sala, a diferencia de Esteban que tuvo que ser ascendido para el cargo.



En abril de 2022, el Supremo anuló el nombramiento y ordenó retrotraer las actuaciones para que se motivase el nombramiento en forma porque "la motivación de la fiscal general del Estado no cumple las exigencias mínimas" al ignorar las "diferencias tan llamativas y manifiestas" entre este y el otro candidato en sus CV.



Pese a ello, Delgado volvió a nombrar a Esteban Rincón señalando que no había impedimento para proponer "al mismo candidato siempre que la nueva propuesta se adecue a los criterios expresados por la Sala Tercera del Tribunal Supremo".



A su entender, y según plasmó en ese nuevo decreto, "la mayor especialización en materia de menores debe ser necesariamente uno de los criterios a valorar", si bien "no puede ser la única ni la más relevante" ya que concurren otras habilidades y conocimientos.



Tras ello, la asociación y el fiscal José Miguel de la Rosa volvieron a recurrir y una vez más el Supremo les dio la razón.

