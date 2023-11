Alexia Putellas abandona la concentración de la selección por sus molestías en una rodilla

La doble Balón de Oro española, Alexia Putellas, ha abandonado la concentración de la selección femenina española de fútbol, en Las Rozas (Madrid), al no estar disponible debido a las molestias en la rodilla izquierda que la han tenido sin jugar en los últimos compromisos de su club, el Barcelona.



"Tras estudiar su lesión, la jugadora del FC Barcelona regresará a casa para continuar con su recuperación", se recoge en el comunicado emitido por la Federación Española (RFEF).



Putellas arrastra molestias en la rodilla izquierda tras recibir un golpe ante el Benfica en Liga de Campeones, el último 14 de noviembre. Desde entonces no ha jugado con su equipo.



Esta mañana, al igual que su compañera Irene Paredes, también de baja en los últimos partidos del Barcelona por una amigdalitis, acudió a la concentración de la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde ha sido examinada por los servicios médicos federativos.



Tras ello, se ha decidido que Putellas regrese a su club y prosiga su recuperación, por lo que es baja para los duelos ante Italia el 1 de diciembre en Pasarón (Pontevedra) y, cuatro días después, ante Suecia en La Rosaleda (Málaga).



Según indica la RFEF, al convocar la seleccionadora nacional Montse Tomé inicialmente a 25 jugadoras, el "descarte de Alexia no conlleva citar a otra futbolista para cubrir su baja en la presente concentración".

