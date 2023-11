Cristian de Moret ofrece concierto en el Auditorio Manolo Sanlúcar

Cristian de Moret ofrecerá un concierto en el Auditorio Manolo Sanlúcar. La cita musical, muy esperada en la provincia de Cádiz, está programada para hoy sábado, día 25 de noviembre de 2023, a las 20:30 horas, en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda.

Este año de 2023 Cristian lanzó “Caballo Rojo”, segundo disco de estudio del onubense, afincado en Sevilla, en el que vuelve a sorprendernos con esa manera única que tiene de fusionar el flamenco con diferentes estilos musicales, mostrándonos de nuevo esas influencias tan dispares que van desde Camarón a Daft Punk, pasando por Queen of The Stone Age, Paco de Lucía, Chet Faker, Radiohead, Carpenter Brut, The Weekend o Pepe Marchena.

Todo un universo musical que está dentro de la mente del artista andaluz, y que se refleja en su obra de una manera clara, tanto en sus discos como en sus actuaciones encima de los escenarios.

CABALLO ROJO

Tras ser elegido “Supernova” (su primer trabajo) como uno de los mejores discos del año 2021 por “El País”, y después de recibir el constante apoyo de medios como Radio 3, El País, Mondosonoro, Cadena Ser o de personalidades de la talla de Emilio Aragón, Kiko Veneno o Fuel Fandango, llega su esperadísimo segundo trabajo “Caballo Rojo”.

En “Caballo Rojo” Cristian de Moret crea un universo entre la sensibilidad y la belleza que aporta el poder de la música al oyente en tres partes a través de elementos, letras y sonidos programáticos que ayuden a plasmar, absorber y recordar sonoramente esa imagen de gran belleza que muestra la portada del disco.

Furia, Mustang y Purasangre son las tres partes estilísticamente diferenciadas de este trabajo discográfico, en las que se desgranan atributos estéticos y románticos que nos mantienen cerca de esa imagen de ensueño en la que los valores como la supervivencia, la fuerza, pero también la sensibilidad, quieren romper explosivamente y abrazarse con el sonido electrónico, rockero y flamenco de Cristian de Moret.

Estética, nobleza y potencia salvaje son atributos a los que llevamos siglos rindiendo homenaje inspirados en la figura de este animal que tanto progreso ha aportado al ser humano.

Las entradas están aquí:

https://www.tomaticket.es/es-es/entradas-cristian-de-moret-en-concierto-auditorio-manolo-sanlucar-sanlucar-de-barrameda

El Auditorio Manolo Sanlúcar está ubicado en la Cta. de Belén, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es