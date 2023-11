"La manita relajá". El toque a Jessica Bueno de su madre por su tonteo con Luitingo

Jessica Bueno ha vivido este jueves una de sus noches más emotivas desde que comenzó 'Gran Hermano VIP' hace más de dos meses. Y no lo decimos por la nominación que la ha puesto en el disparadero y por la que en solo una semana se enfrentará al veredicto de la audiencia por primera vez, sino por su lacrimógeno y revelador reencuentro con su madre, Loli Álvarez.

La ex de Kiko Rivera entraba en la 'sala de las ilusiones' preparada por el reality para cumplir las ilusiones de los concursantes y, después de mirarse al espejo mágico y confesar que se ve "más fuerte y con muchas ganas de ser feliz", y que ha aprendido "que no tengo que tener miedo a dar mi opinión", comenzaban las sorpresas para ella.

En primer lugar ha visto a su tía -con la que tiene una relación muy especial-, que le ha contado que todos en su familia están "muy orgullosos" de ella y le ha pedido que sea fuerte y aguante en la recta final del concurso. Un consejo que Jessica ha agradecido muy emocionada: "Os echo de menos, os quiero" ha confesado entre lágrimas.

Un llanto que se desbordó por completo cuando la sevillana ha abierto un armario y ha visto ropa de sus tres hijos, Fran, Jota Jr y Alejandro. "Esto es de mis niños... Les echo tanto de menos, necesito sentirles y verlos" ha reconocido completamente rota.

Pero las emociones no terminaban aquí, ya que tras confesar que a la persona a la que más le gustaría ver es a su madre, Loli aparecía en la sala de las ilusiones para sorprender a su hija. "Estás siendo tú misma y quiero que sigas disfrutando, cuando salgas ya se acabó. Los niños están bien. Me gusta que disfrutes, disfrázate, baila, ríe y sigue como tú eres. El corazón lo tienes muy grande, tu familia está muy orgullosa de ti" le ha dicho sin dejar de abrazarla.

Un momento en el que Jessica no ha dejado pasar la oportunidad de preguntar a su madre cómo está su pareja, Pablo Marqués. Y ha sido entonces cuando Loli le ha lanzado una advertencia directamente relacionada con Luitingo y el acercamiento que han tenido desde que el cantante fue repescado: "Pablo está ahí en casa, todo perfecto. Pásatelo bien, disfruta que no sabes lo que te queda, pero escúchame, la 'manita relajá'" le ha pedido, dejándole claro que no quiere que continúe su 'tonteo' con su compañero si quiere que su relación con el empresario no se vea resentida cuando salga del reality.

