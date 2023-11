La Iglesia edita recomendaciones sobre la emisión de misas para evitar "curas 'showman'"

La Iglesia ha editado unas recomendaciones sobre las retransmisiones de celebraciones litúrgicas para evitar que se trivialice la realidad de la eucaristía y controlar la proliferación de "curas 'showman'" que graban y emiten sus propias misas a través de las redes.



La comisión episcopal para las Comunicaciones Sociales y para la Liturgia han editado estas orientaciones, que se han presentado a los obispos en la Asamblea Plenaria que se celebra desde el lunes.



El objetivo, según ha explicado en un encuentro con los medios el presidente de la comisión episcopal para la Liturgia, José Leonardo Lemos, es garantizar que se mantenga la dignidad de la eucaristía ante la proliferación de sacerdotes que a raíz de la pandemia abrieron espacios virtuales para la retransmisión de misas.



"No pretende otra cosa que ayudar que las celebraciones sean dignas", ha asegurado por su parte el presidente de la comisión episcopal para las Comunicaciones Sociales, José Manuel Lorca, quien ha subrayado que los fieles que asisten a estas celebraciones de manera virtual se merecen la misma dignidad que los que acuden a los templos.



Lemos ha reconocido la dificultad de llegar a los sacerdotes que, por sí mismos, deciden emitir a través de redes sociales sus celebraciones, pero ve necesario intentarlo para evitar que se conviertan "en una especie de sacerdote 'showman' que hace de todo".



"Hemos visto que después de pandemia han surgido muchas experiencias de este tipo que trivializan una realidad tan sacra como es la eucaristía", ha lamentado.



Entre las recomendaciones, está la de borrar la eucaristía una vez se emita para que estas celebraciones sean siempre en directo y no confundir así al espectador, que debe poder unirse espiritualmente a algo que está ocurriendo en ese momento.



También recomiendan que quienes oficien cuenten con unos mínimos conocimientos en comunicación y lenguaje audiovisual.



"No puede un sacerdote poner el móvil en el altar y desde ahí enfocarse a sí mismo y al mismo tiempo hacer la colecta. Eso no pude ser, hay que hacer las cosas con profesionalidad", advierte Lorca.

