Xi vuelve a desmarcarse del G20 y su primer ministro participará en la cumbre virtual

El presidente chino, Xi Jinping, no estará hoy presente en la reunión virtual del G20, al igual que sucedió el pasado septiembre, cuando no participó en la última cumbre presencial del grupo celebrada en Nueva Delhi.



En su lugar, y al igual que entonces, acudirá el primer ministro chino, Li Qiang, que representará al gigante asiático en la cumbre telemática, organizada por la anfitriona India, país que espera la presencia de una "gran mayoría" de los dirigentes mundiales en el evento.



La Cancillería china instó el martes al G20 a "reforzar su asociación y consenso" para "hacer frente a los desafíos globales y contribuir positivamente" a la recuperación económica mundial y al desarrollo común, dada la "turbulenta situación internacional".



Sin embargo, la ausencia de Xi en Nueva Delhi el pasado septiembre ya fue interpretada por expertos chinos como un síntoma de que Pekín da "cada vez menos valor" al bloque por "poder ejercer una limitada influencia" sobre él.



No en vano, "varios países del G20 tienen distintos grados de confrontación con China", señaló entonces el profesor de la Universidad Renmin Shi Yinhong.



Xi, que ha mantenido una apretada agenda diplomática desde que se desmantelase la estricta política de 'cero covid' a comienzos de año en China, sí participó en otras cumbres virtuales del G20 en años anteriores.



Analistas del gigante asiático señalaron los numerosos conflictos territoriales que Pekín mantiene con Nueva Delhi como otra de las razones por las que Xi preferiría delegar en su primer ministro para representar a China mientras India ostenta la presidencia rotatoria del bloque.



Tampoco se cuenta en la reunión de este miércoles con la participación presidente estadounidense, Joe Biden, que mantuvo una reunión con Xi la semana pasada en San Francisco en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, en inglés), un encuentro que pudo haberse producido el pasado septiembre si ambos líderes hubiesen coincidido en Nueva Delhi.



A diferencia del pasado septiembre, sí se espera la presencia del presidente ruso, Vladímir Putin, en la cumbre, que en ediciones anteriores se ha centrado en la invasión rusa de Ucrania, lo que ha llegado a entorpecer la adopción de comunicados conjuntos y obligando a intensas negociaciones sobre el lenguaje.



La reunión virtual del G20 organizada por la India es la última organizada bajo la presidencia del país asiático, ya que Brasil asumirá la dirección del bloque a partir del 1 de diciembre.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es