Manu Sánchez: "Aceptar mi propia muerte es lo más duro que me ha pasado estos meses"

El reconocido presentador y humorista Manu Sánchez, ha intervenido en el programa 'Hora 25' de Cadena Ser, ha dejado a un lado el humor para hacer una reflexión sobre la vida y la muerte, justo antes de su última operación en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, a raíz de su lucha contra el cáncer. Sánchez ha expresado que "lo más duro de todo fue aceptar mi propia muerte". Esta revelación pone de manifiesto el profundo impacto emocional que ha tenido su enfermedad.

El artista andaluz compartió su proceso de aceptación, admitiendo que asumir su propia muerte lo ha hecho más fuerte. "Que todo me importe un poco menos", agregó, indicando una nueva perspectiva de vida. Esta declaración no solo refleja su lucha personal, sino que también ofrece una lección de vida a sus oyentes.

En su conversación, Manu Sánchez también habló de los momentos en los que reflexionaba sobre la vida sin su presencia. "Me iba a la cama y pensaba ojalá la persona con la que rehaga su vida mi pareja sea un tío de putísima madre", confesó. Estas palabras muestran su proceso de aceptación y desapego, destacando la importancia del bienestar de sus seres queridos más allá de su propia existencia.

Finalmente, el humorista subrayó la importancia de vivir el momento y no posponer los deseos y sueños. "Si quieres hacer algo, un viaje, o lo que sea, hazlo ahora porque no sabemos cuándo va a sonar esa vocecita de entregamos", aconsejó. Esta reflexión no solo es un llamado a aprovechar el tiempo, sino también un recordatorio de la fragilidad de la vida.

