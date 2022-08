Moreno advierte de que la sequía puede provocar un frenazo económico

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado su gran preocupación por la escasez de agua embalsada en los pantanos de la comunidad y ha advertido de que la sequía puede provocar un frenazo en el crecimiento económico si no llegan las lluvias el próximo otoño.



"Como este otoño no llueva tendremos un serio problema. Tendremos que parar una parte del sector productivo, el industrial y el agrícola por la falta de agua y eso va a tener un impacto durísimo en el empleo andaluz y en el del conjunto de España", ha declarado Moreno a EFE.



El presidente regional ha subrayado que Andalucía está en una situación de "emergencia absoluta" si no llueve a corto plazo, por ser una comunidad "muy dependiente" del agua en sectores fundamentales como el de los servicios, el turístico o el agroindustrial.



"Tengo ya conocimiento de que hay campos de golf que se están secando porque no hay agua para regarlos", ha destacado Moreno, que ha puesto como ejemplo de la sequía la severa disminución de agua embalsada que registran la cuenca del Guadalquivir, por debajo del 25 % de su capacidad, y el embalse de la Axarquía (Málaga), que está en un 11 por ciento.



Por ello, ha urgido al Gobierno a que "se tome el problema como una política de Estado" y a que planifique, ejecute y ponga todos los fondos europeos que pueda para potenciar canalizaciones hídricas y alternativas innovadoras sobre el ciclo y la reutilización del agua.



Durante su reciente entrevista con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa, el jefe del Ejecutivo andaluz le trasladó la necesidad de aprobar un decreto sobre la sequía potente y con recursos, además de la rápida ejecución de las infraestructuras hidráulicas pendientes en Andalucía.



Hasta la fecha, la Junta ha puesto en marcha dos decretos de sequía con una inversión de 140 millones en obras de emergencia, mientras el Gobierno ha destinado 9 millones, ha lamentado.



Moreno ha recordado que la Junta ha movilizado 1.500 millones en políticas hídricas y que lo seguirá haciendo, pero ha insistido en la idea de que hay infraestructuras que dependen del Estado.



Tanto la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, como el titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, han pedido por carta a los ministerios competentes una reunión bilateral para afrontar el problema de la sequía, aunque si la situación se agrava Moreno ha confirmado que solicitará a Sánchez una reunión sobre un asunto en el que "nos va la vida".