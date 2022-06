Juanma Moreno promete televisión y wifi gratis en todas las habitaciones de hospital

El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha anunciado que si gobierna de nuevo en la próxima legislatura habrá televisión y wifi gratis en todas las habitaciones de hospitales del SAS cuando terminen los contratos de adjudicación que firmó el anterior gobierno socialista.



Moreno, que ha intervenido en un acto de partido frente al Hospital Militar de Sevilla, en el primer día de campaña electoral, ha dicho que "no tiene sentido" que en los centros de la red sanitaria pública se pague por la televisión y que no haya wifi gratis.



Ha explicado que hay unos contratos de adjudicación del servicio firmados por los anteriores gobiernos del PSOE, pero "cuando acaben pasarán a la historia y se hará cargo el SAS".



Moreno también ha explicado que pretende seguir implantando la figura de la consulta de acogida en Atención Primaria y que pondrían especial empeño en reforzar la atención a la Salud Mental.



Ha expuesto el Hospital Militar de Sevilla como "un símbolo" de su gestión en Andalucía, no sólo en el ámbito sanitario, al pasar "del abandono" por parte del PSOE a la "primera línea" con su Ejecutivo.



Ha explicado que su reto es continuar esta "transformación" y por ello aspira a una "mayoría suficiente" que permita hacer "lo que resta en el sistema público de salud", por lo que espera que todos los ciudadanos valoren "el esfuerzo" que se ha hecho.



"Quiero confiar en que la mayoría de andaluces, independientemente de cuál haya sido su opción política en anteriores elecciones, apuesten por seguir avanzando", ha manifestado.



Ha advertido de que "torcer el rumbo trazado" sería volver a los tiempos de hospitales "a medio hacer" y a "noticias antiguas de problemas en nuestro sistema público de salud".



Moreno considera que han "cogido un buen ritmo" y que tienen "velocidad de crucero para seguir avanzando", en sanidad y en otros sectores.



Con el Hospital Militar de Sevilla como "estandarte" de la gestión sanitaria de la Junta, Moreno cree que la izquierda ha perdido los argumentos contra el PP en esta materia.



Moreno ha estado acompañado del consejero de Salud y número uno por Córdoba, Jesús Aguirre, y de la consejera y número uno por Sevilla, Patricia del Pozo, así como de otros cargos del partido y de algunos directivos del centro.



También ha tenido tiempo para dialogar con personas con movilidad reducida, que le han expuesto algunos problemas que han encontrado en las habitaciones para moverse con las sillas de rueda.