Vox plantea en su programa eliminar ayudas a patronal, sindicatos y partidos

Vox se compromete en su programa electoral para los comicios andaluces del 19 de junio la "eliminación de forma efectiva" de la "administración paralela" heredada de los gobiernos socialistas y con la que no ha acabado el Ejecutivo de PP y Cs, y plantea eliminar las ayudas a sindicatos, patronales y partidos.



Bajo el lema "Cambio real", Vox presenta un programa electoral que se sintetiza en un decálogo de medidas generales que se resumen en un "no" a una forma de entender la política "que da la espalda a los intereses de Andalucía", ya que considera que "el cambio no se ha producido. Distinto color, pero los beneficiados siguen siendo los mismos".



Vox propone la eliminación "de forma efectiva" la administración paralela "del socialismo" y las subvenciones a los sindicatos "corruptos", así como acabar "de forma real y efectiva" con la red de organismos "prescindibles, personal enchufado a dedo y subvenciones millonarias a sindicatos".



Esta situación, que Vox considera "heredada de 40 años de gobierno socialista y que el gobierno del PP ha mantenido" requiere de "valentía" para acabar con ello porque se trata de "eliminar todos los entes públicos que realizan funciones que ya hace o puede y debe asumir el Estado", entre ellos Canal Sur.



Entre sus propuestas concretas, apuesta por impulsar la reindustrialización y proteger a los trabajadores con reducción de impuestos autonómicos, y también la defensa del producto andaluz con la reducción "radical" del "entramado burocrático y normativo autonómico" que asfixia a la ganadería, pesca y agricultura.



Vox exigirá el cumplimiento y en su caso reducción de las cuotas de entrada de productos foráneos y la revisión de los acuerdos "que hacen competir en desigualdad de condiciones a nuestros productores" y plantea rebajar "radicalmente" impuestos y mejorar los servicios públicos e infraestructuras.



Una apuesta por reforzar la inversión en una asistencia sanitaria "ágil", una educación "de calidad" y una red de infraestructuras "mejorada", especialmente "en las provincias más despreciadas por el bipartidismo" son otras medidas.



Combatir el paro estructural que expulsa a los jóvenes de su tierra y condena a todos a una vida de subsidios implantando la "prioridad nacional" en el acceso a ayudas sociales, y luchar contra el "fanatismo climático que amenaza con destruir lo que queda del tejido industrial", son otras de las medidas planteadas por este partido en su programa.



Vox derogará "las leyes ideológicas socialistas mantenidas por el PP" como las de género y la de memoria histórica que solo han servido para "enfrentar a los españoles", al tiempo que desalojará "a los activistas de las aulas".



"El gobierno del PP se ha dedicado a gestionar la herencia ideológica socialista contraria a la libertad y a la igualdad entre españoles, incumpliendo su acuerdo con Vox", señala el programa electoral, que apuesta por la protección de la libertad e igualdad en la enseñanza mediante el cheque escolar, la lucha contra la inmigración "ilegal" y la "creciente inseguridad" en los barrios y viviendas eliminando las ayudas públicas que promueven el "efecto llamada".



Presionar para devolver a los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen, con sus familias, establecer una red de colaboración con la policía para la persecución y expulsión de los inmigrantes ilegales de España y exigir al gobierno central el refuerzo de la seguridad "frente a la creciente delincuencia, narcotráfico, robos en locales comerciales y ocupación ilegal de viviendas".



La defensa del mundo rural, sus tradiciones y el valor ambiental de la caza con el impulso de las infraestructuras necesarias para llevar agua "en abundancia" a nuestros productores, la promoción del modelo económico del campo, el apoyo a la tauromaquia y las "ricas tradiciones" andaluzas, y el apoyo a la caza como actividad cinegética, son otras de las medidas defendidas por Vox.

