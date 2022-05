Semana negra en Andalucía: tres víctimas mortales de la violencia machista

El último crimen machista ocurrido este domingo en Benajarafe, una pedanía de Vélez-Málaga (Málaga), cierra una semana negra en Andalucía, con tres mujeres asesinadas a manos de sus parejas, las dos primeras en Montemayor (Córdoba) y Tíjola (Almería).



Hace una semana, en Montemayor, una localidad cordobesa de 3.800 habitantes, Florina, temporera rumana de 26 años que trabajaba en la campaña del ajo fue asesinada presuntamente por su pareja, un hombre también rumano, de 30 años, que fue detenido un día después en San Clemente (Cuenca).



El supuesto autor del crimen se había fugado después de abandonar a la joven, herida mortalmente, en la casa en la que vivían junto a familiares y temporeros rumanos a las afueras del casco urbano.



Según fuentes de la Guardia Civil, el detenido acuchilló a su pareja después de una discusión en la casa en la que vivían, donde no llevaban más de diez o doce días.



La víctima tenía dos hijos pequeños, uno de ellos con su agresor, que se encuentran en Rumanía, donde se habían quedado tras la decisión de sus padres de acudir a la campaña del ajo en la campiña cordobesa.



La segunda víctima es Maite, una vecina de 50 años de la localidad almeriense de Tíjola que fue asesinada este viernes presuntamente a golpes por su marido, que se entregó a la Policía.



El cuerpo fue encontrado a las 15:30 horas de ese día por uno de sus hijos, aunque fuentes cercanas a la investigación apuntaron a EFE que podría haber muerto por la noche.



La pareja tenía dos hijos, de 22 y 19 años; la mujer trabajaba en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Huércal-Overa (Almería) y el marido es chófer en un centro de menores de Córdoba.



No existían denuncias previas por malos tratos.



Esta semana trágica se cierra con el asesinato este domingo de una mujer de 50 años en el núcleo de población de Banajarafe, en el municipio malagueño de Vélez-Málaga, después de que presuntamente fuera apuñalada por su marido, de 52 años, que ha sido detenido.



El presunto agresor ha intentado huir por el tendedero pero ha caído y se ha fracturado ambos tobillos, por lo que se encuentra ingresado en un centro hospitalario custodiado por los agentes.



En este caso sí había denuncias previas ya que la mujer había entrado en el sistema Viogén contra la violencia machista en 2008, aunque el caso estaba inactivo desde hacía más de diez años, según han informado a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Málaga.



De confirmarse la naturaleza machista de este último crimen esta sería la cuarta víctima de este año en Andalucía, la número 17 en España en lo que va de año y la número 1.146 desde 2003.



El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.



En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

