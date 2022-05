Abascal, a Moreno: "Si quiere chantajear a Vox, tendrá que repetir elecciones"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha advertido al presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno, que "si quiere chantajear a Vox, tendrá que repetir las elecciones", al tiempo que ha exigido un "cambio real" y "no de chiste", como califica al sucedido.



En un acto en Málaga de presentación de los cabezas de lista de todas las provincias de Andalucía y junto a la candidata de Vox a presidir la Junta, Macarena Olona, Abascal se ha referido a las palabras de Moreno sobre la posibilidad de repetir elecciones en función del resultado electoral.



El dirigente de Vox ha recordado al público asistente que Juanma Moreno comentó que "si no votáis bien", se repetirán los comicios "porque no quiere pactar con Vox", a lo que le replica que en ese caso habría que volver a celebrar elecciones o incluso que el PP podría "quedar detrás de Vox".



Sobre la idea de dejar gobernar a la lista más votada, ha planteado al PP qué ocurriría si Vox es la formación con más respaldo, si le permitirán alcanzar el poder o pactaría con el PSOE.



Santiago Abascal ha recordado que Vox hizo posible el cambio político en Andalucía hace cuatro años, pero "se ha frustrado", ha sido "un cambio pequeñito", ya que considera que sigue "la misma herencia económica que no ha sido revertida", con desigualdad, paro "y jóvenes que tienen que irse de Andalucía".



Exige un cambio real, "no un cambio de chiste" como asegura que es el que se ha vivido, tras destacar que Vox no quería un cambio de siglas ni un recambio y que PP y PSOE están instalados en el recambio.



Ante las "líneas rojas" marcadas por el PP, cree que habrá que ver qué dicen los andaluces, a quién votan y el resultado de cada uno.



También ha aludido a otras cuestiones como que la inmigración masiva llegó con el PSOE y que se ha mantenido con el PP.



Considera que "Andalucía se merece mucho más porque es mucho más", que ha sido "castigada, como muchas regiones, por su lealtad a España" y que "los leales son castigados y los desleales premiados".



Ve al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "muy despistado" al tender la mano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "porque solo aspiran al recambio" y advierte de que cuando llegue Vox al poder "van a durar 15 minutos todas las tonterías".



Se ha referido a incumplimientos del PP en Andalucía como la reducción del gasto político y sostiene que "no levantan la alfombra lo suficiente".



Aunque aún no puede pedir el voto al no haber arrancado la campaña electoral, solicita que no le apoyen los que quieren que si no gana Vox, entregue "un cheque en blanco a otros partidos para gobernar", y ha advertido que todo el mundo sabrá qué quiere su partido tras afirmar que fue fácil llegar al acuerdo en Castilla y León.

