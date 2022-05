Andalucía pide al Gobierno que no haya "trato de favor" en el Perte Chip

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido este miércoles al Gobierno central que no haya tratos de favor a determinadas comunidades y "tenga en cuenta" a Andalucía en el plan para convertir a España en referente en microelectrónica y semiconductores, bautizado como "Perte Chip".



"No me gustaría que una vez más por la presión nacionalista e independentista, Cataluña se llevara el gato al agua y no se tuvieran en cuenta las capacidades y potencialidades que tenemos en Andalucía", ha afirmado Moreno durante su intervención en un encuentro-coloquio organizado por Diario Sur.



Moreno ha hecho estas declaraciones al ser preguntado por este perte, con una inversión pública que podría llegar hasta los 12.250 millones hasta 2027.



Ha explicado que en una reunión en el Palacio de San Telmo con la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Nadia Calviño, le pidieron precisamente hacer un perte sobre microchips, una propuesta que "en principio no fue aceptada, pero parece que ha sido reconsiderada, probablemente por presiones de otras comunidades autónomas con las que negocia el Gobierno".



Tras calificar de "positivo" que España fabrique microchips, Moreno ha reclamado que Andalucía "sea una referencia" en la materia, algo a lo que también aspira Cataluña, ha admitido.



A este respecto, ha demandado al Ejecutivo que "tenga en cuenta" a la comunidad andaluza en ese plan porque tiene "capacidad" para producir microchips.



Moreno ha denunciado que existe "trato de favor" por parte del Gobierno hacia otras comunidades porque "su viabilidad está sustentada en partidos independentistas", los cuales "ejercen una notable influencia".



Ello supone que "a la hora de repartir" y de poner en marcha proyectos "al final siempre el eje se gira hacia quien sustenta el Gobierno de (Pedro) Sánchez: ERC o Bildu, igual que el PNV, y eso va en menoscabo de Andalucía", ha lamentado.



Ante esta situación, ha asegurado que Andalucía hará "como siempre, alzarla voz y presionar todo lo que podamos".

