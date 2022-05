Sindicatos y Facua rechazan el calendario de apertura comercial, un "retroceso"

Los sindicatos y la organización de consumidores Facua han rechazado este lunes el calendario de apertura comercial propuesto para el próximo año, al considerar que "condena" a los empleados del sector a trabajar "sin descanso" durante el mes de diciembre, lo que supone un "retroceso en derechos".



Las citadas organizaciones han votado en contra del calendario de apertura de comercios para 2023, aprobado la pasada semana por mayoría de los miembros del Consejo Andaluz del Comercio, y que incluye la apertura de dieciséis días festivos en aplicación del decreto ley de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva.



En concreto, según informó la Junta, se acordó la apertura los días 2 y 8 de enero; 6 y 30 de abril; 2 y 30 de julio; 15 de agosto; 12 de octubre; 1 y 26 de noviembre, y 3, 8, 10, 17, 24 y 31 de diciembre.



"La propuesta obvia no solo a las personas trabajadoras del sector, sino al conjunto de la población andaluza y supone un retroceso en derechos que se aproxima de forma bastante arriesgada a la esclavitud”, han denunciado en un comunicado tras asegurar que la apertura de los comercios en diciembre, incluyendo los festivos, será de 29 días.



Establece un periodo marcado de forma clara por una situación insostenible para los trabajadores y trabajadoras del sector, que garantiza y potencia el mensaje consumista y marca un escenario en el que el pequeño comercio, que no puede asumir mayor contratación, difícilmente puede competir", han agregado.



Asimismo, han criticado el “lamentable cariz" que ha tomado el Consejo del Comercio y la propia Consejería de Transformación Económica que, aprovechando el decreto ley de 2020, ha impuesto "una dinámica de desprecio hacia toda forma de diálogo y consenso, primando el interés comercial por encima de todo”.



Según los sindicatos y la Facua, la propuesta aprobada coincide exactamente con la planteada por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), por lo que "habrá que recordarle a (Juanma) Moreno Bonilla que es el presidente de todas las andaluzas y andaluces, no solo de los empresarios".



Según el comunicado, a pesar de que la norma establece que la elección de días se realizará de acuerdo al atractivo comercial para los intereses de las personas consumidoras, ninguna de las asociaciones representadas en dicho órgano ha dado el visto bueno a la propuesta de la Junta de Andalucía, que "prima el interés comercial y de ventas por encima de la conciliación familiar, personal, y la salud laboral".

TE RECOMENDAMOS