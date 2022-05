Carlos Lesmes asegura que no habrá sentencia de los ERE antes de las elecciones

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha asegurado que la sentencia por el recursos de los ERE no se conocerá hasta que pasen las elecciones andaluzas del 19 de junio para no interferir en el proceso electoral.



A preguntas de los periodistas durante un acto en Granada, Lesmes ha apuntado que el alto tribunal cumplirá así la "norma no escrita" de no hacer públicas sentencias vinculadas a una cuestión política de manera próxima a un proceso electoral.



El presidente del Supremo ha recordado que la vista por el recurso a la sentencia de los ERE se celebró a principios de este mes de mayo como un asunto de especial complejidad, lo que requiere que los cinco magistrados que compusieron la sala en el alto tribunal tengan un proceso de deliberación.



Ha apuntado además que esa deliberación no es solo sobre el resultado final de la causa sino que también debe resolver las "muchas incidencias" que han planteado los abogados.



"Dada la proximidad de las elecciones en Andalucía, que son el 19 junio, hay una regla no escrita en el Tribunal de no hacer públicas sentencias inmediatamente antes de un proceso electoral para no interferir en ningún sentido, y se va a respetar", ha reiterado Lesmes.



La Sala de lo Penal del Supremo celebró este mes de mayo la vista pública de los recursos interpuestos contra la sentencia de los ERE que dictó la Audiencia de Sevilla y que condenó a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por un delito continuado de prevaricación.

