El Gobierno andaluz asegura que la situación sanitaria está "bajo control"

El Gobierno andaluz ha asegurado este martes que la situación sanitaria por la covid-19 está "bajo control" en la comunidad a pesar del aumento de contagios y de hospitalizados, y ha explicado que hay "dientes de sierra" en la evolución pero que "bajo ningún concepto" se puede hablar de séptima ola.



El portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, ha informado en rueda de prensa de que los 871 andaluces en los hospitales suponen un centenar más que hace cuatro días y los 54 en la UCI son ocho más.



Según ha expuesto en el Consejo de Gobierno el consejero de Salud, Jesús Aguirre, se están produciendo "continuas bajadas y subidas" en los datos, pero la incidencia acumulada "no está disparada" y la presión hospitalaria está "contenida", por lo que no es una ola.



La Junta liga esta situación a la no obligatoriedad de la mascarilla y a las aglomeraciones que se están produciendo en Andalucía por la época de las fiestas de primavera, por lo que ha vuelto a hacer una llamada a "la prudencia y al sentido común".



Bendodo ha insistido en reclamar al Gobierno que autorice la cuarta vacuna para los mayores de 80 años, empezando por las residencias, y ha lamentado que el Ministerio de Sanidad no ha respondido a la carta que le envió Aguirre la semana pasada.



El 19,3 por ciento de las residencias andaluzas tiene casos activos de covid-19 entre sus usuarios, lo que supone 214 centros.



Se registran en las residencias de mayores 1.246 usuarios positivos, de los que 52 se encuentran ingresados, y 685 casos confirmados entre los trabajadores.

