Juan Marín reclama al PP que "si quiere formar gobierno con Vox que lo digan"

El coordinador de Cs en Andalucía y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha instado este lunes al PP a que revele ya que "si quiere formar gobierno con Vox que lo digan, que le hablen claro a los andaluces" después de haber sostenido que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "ha reconocido que tendrá formar gobierno de coalición sí o sí", para colegir entonces que "tendrá que decir con quién quiere hacerlo".

En una rueda de prensa en Sevilla de presentación de los seis primeros integrantes de la candidatura por la circunscripción, que lidera el propio Marín, ha insistido en que la alternativa a una posible alianza PP-Vox es repetir el pacto PP-Cs por considerar que "el único gobierno que interesa a Andalucía es PP y Cs", en lo que ha sido su respuesta al pronunciamiento del coordinador general del PP y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, en una entrevista en El Mundo sobre la hipótesis del pacto PP-Vox.

"Los andaluces confían en un gobierno de PP y Cs", ha reiterado Marín, quien ha evocado que en las elecciones al Parlamento de Andalucía de 2018 "el PP obtuvo el peor resultado de su historia, 26 escaños".

El líder de Cs en Andalucía ha sostenido que el PP tendrá que aclarar entonces, de pactar con Vox, cuál es su reacción a algunos de los planteamientos de este partido asociados a su rechazo al Estado autonómico.

"El PP se tendrá que pronunciar sobre eliminar competencias y ceder competencias al gobierno", ha afirmado Marín, quien ha proseguido la argumentación para preguntarse "si se va eliminar la RTVA, que está en el Estatuto de Autonomía; si se va eliminar la Consejería de Igualdad y de Políticas Sociales, tendrá que decir si la Ley de Economía Circular también la va a tumbar".

"ELÍAS NO HA TENIDO UN BUEN DÍA"

Marín ha considerado, igualmente, sobre otra afirmación de Bendodo en la entrevista acerca de la definición de España como estado plurinacional sin que ello implique que Cataluña sea nación, que "Elías no ha tenido un buen día" tras indicar que es una afirmación contraria a la estrategia que ha estado siguiendo el Gobierno de PP y de Cs.

"No podemos estar hablando de encapsularnos y ahora dejarnos caer que hay españoles de primera y de segunda" porque "es todo lo contrario de que lo que hemos venido defendiendo, que los andaluces somos iguales" que el resto de los españoles, "con los mismos derechos y obligaciones" para expresar entonces su rechazo a que "no podemos hablar de nacionalidades" tras apuntar sobre la figura del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "es un nacionalista convencido, no es novedad".

Marín se ha explicado ese cambio en la percepción del PP de la identidad nacional en España al hecho de que empiece a mirar "a los nacionalistas y catalanes de que sumen para no ponerse en manos de Vox" y ha abogado entonces por "seguir hablando de lo nuestro, no voy a compartir que hay españoles de primera y de segunda".

El coordinador de Cs en Andalucía ha recordado la votación del dictamen sobre financiación en la X Legislatura para trasladar que su partido se opuso a "apoyar la Ley de Financiación si el País Vasco y Navarra tienen Fuero y Cupo" porque "nos hiciera diferentes, desiguales" y afirmar que "Moreno Bonilla votó a favor del dictamen" y deducir que "a lo mejor ya entonces estaban pensando eso y lo han disimulado muy bien", en referencia al PP.

Tras considerar que la definición del preámbulo del Estatuto de Autonomía de Andalucía de señalar a la Comunidad como una realidad nacional frente a la apuesta de Bendodo por la plurinacionalidad, que "no es lo mismo jurídicamente, no tiene nada que ver" y e insistir en "una mala tarde" del consejero de la Presidencia, el líder de Cs y vicepresidente de la Junta ha considerado que "cuando se mantiene el Cupo y el Fuero no hay igualdad entre todos los españoles" tras abogar por la necesidad de "converger en materia económica, no que se dé más dinero a unos y otros en función de criterios que te mantengan en Madrid".

"Creemos en la unidad de España o somos 14 y hay tres (comunidades) que funcionan de otra forma", ha apuntado Marín, quien ha recordado que un vasco recibe 2.600 euros para sanidad y que en Andalucía son 1.300 euros" y plantear entonces que sea "el Estado el que cede parte de su déficit" para que los recursos per cápita sean los mismos en todas las comunidades.