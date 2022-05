Una campaña de "marca personal" por encima de siglas en Andalucía

La campaña electoral andaluza refleja una apuesta de la mayoría de candidatos por promocionar su "marca personal" por encima de las tradicionales siglas de los partidos, con cuidadas campañas de imagen audiovisuales que les llevan incluso a contar con cuentas de fanes en las redes sociales en algunos casos.



Los partidos se afanan en ampliar la base de votantes de sus candidatos fomentando su perfil personal, en muchas ocasiones arrinconando las siglas del partido, apoyándose en las redes sociales y en vídeos promocionales que se convierten en un paseo por internet similar al que se suelen dar en plena campaña por las calles.



El ejemplo más destacado es el del presidente andaluz, Juanma Moreno, que ha trabajado una imagen moderada durante los últimos cuatro años al frente de la Junta, y que ahora aspira a rentabilizarla más allá de las siglas del PP, buscando incluso a parte del votante socialista que se acerca más al centro.



El mensaje que dejan ver en cada acto desde el inicio de la precampaña es el de "Juanma Presidente", con los colores negro y verde, también habituales en la cartelería de la Junta de Andalucía. Su nombre de pila es la marca personal a promocionar, ocupa la parte central de los carteles y, en una pequeña esquina inferior, aparece el logo del PP.



Esta estrategia no es nueva para los populares, ya lo hizo el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, en la última campaña gallega. Además, el presidente andaluz no lo esconde: "En Andalucía es mucho más fácil votar a Juanma Moreno que votar al PP", dijo recientemente.



En sus perfiles de redes sociales se difunden los vídeos de buenos recibimientos de los ciudadanos, en una época de fiestas de primavera en Andalucía, y cuenta incluso con una cuenta de fanes, que se autodenominan "juanmers".



El candidato del PSOE-A, Juan Espadas, también promociona su nombre e imagen -esta última a gran escala en los actos- para ganar grado de conocimiento entre los andaluces, pero apuesta más por las siglas socialistas.



La campaña de Espadas se asemeja más a la de pasadas elecciones, con banderas socialistas incluidas, aunque ahora se apuesta más por el rojo y con Susana Díaz se hacía por el verde.



En el acto más reciente del socialista, respaldado por el presidente, Pedro Sánchez, el mensaje era "Juan Espadas 22", acompañado de una gran imagen del candidato, pero con un lugar privilegiado para el logo y las siglas del PSOE.



El candidato de Ciudadanos y vicepresidente andaluz, Juan Marín, también lo fía todo a su labor en el Gobierno autonómico y para ello promociona su perfil más institucional. No se olvida del naranja, pero la palabra que gana peso en la imagen de campaña es la de "Liberales".



Si hay un partido que promociona sus siglas en la campaña andaluza es Vox, cuya candidata es Macarena Olona, ya que saben que la marca está fuerte y los sondeos le arrojan un crecimiento importante en Andalucía, fuera quien fuera el aspirante.



Vox se esfuerza también en fomentar la imagen de la Olona más andaluza, a pesar de que nunca ha residido en la comunidad. Ya se le ha visto en la feria de Sevilla, vestida de flamenca, y en la de Jerez, y su partido difunde numerosos montajes de vídeos por las redes sociales a través de una cuenta de fanes, llamados "olonistas".



En los partidos de izquierda, en la coalición 'Por Andalucía', que incluye a IU y Podemos, la cabeza de lista ha pasado de ser Inmaculada Nieto, como tradicionalmente aparecía en las convocatorias de IU, a ser la candidata "Inma Nieto", construyendo también su marca personal.



Por su parte, Adelante Andalucía pondrá la foto de su líder y candidata, Teresa Rodríguez, en las papeletas electorales para "dar certeza al votante" y evitar confusiones con otras coaliciones, apostando también por el arrastre de votos de quien fuera la candidata de Podemos en las pasadas elecciones de 2018.

